El cambio climático es una “amenaza urgente y existencial”, dice la CIJ

El cambio climático afecta a los animales y a los seres humanos. Foto: GettyImages

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este miércoles que el cambio climático es una “amenaza urgente y existencial”, en una opinión consultiva sobre las obligaciones legales y la responsabilidad económica de los Estados.

“El tribunal constata que las consecuencias del cambio climático son graves y tienen un gran alcance: afectan tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas. Estas consecuencias ponen en relieve la amenaza urgente y existencial que supone el cambio climático“, afirmó el magistrado Yuji Iwasawa.

También declaró que el clima debe protegerse “para las generaciones actuales y futuras” y que el cambio climático puede comprometer los derechos humanos, incluido el “derecho a la salud”.

La más alta instancia judicial de la ONU emitió este miércoles una esperada opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los Estados frente al cambio climático y la responsabilidad económica de los países que históricamente contaminaron más.

El caso, según los expertos, es el de mayor envergadura tramitado jamás por la CIJ, que celebró sus sesiones el pasado diciembre en el Palacio de la Paz, en La Haya.

Responsabilidad ante el cambio climático

Todo arrancó en 2019 con la demanda de un grupo de estudiantes de Vanuatu, un pequeño archipiélago del Pacífico, que se vio propulsada por una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La opinión consultiva de la CIJ es “potencialmente una de las decisiones jurídicas más importantes de nuestro tiempo”, dijo Joie Chowdhury, abogada de la organización Center for International Environmental Law, que apoya el caso.

Y es que, según sostiene, podría “definir una nueva era, en la que la justicia climática no es una aspiración remota, sino un mandato global, aquí y ahora”.

Naciones Unidas pidió a los 15 jueces de la CIJ que respondan a dos preguntas

¿Qué obligaciones tienen los Estados , en virtud del derecho internacional, de proteger la Tierra de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la combustión de petróleo, gas y carbón?

, en virtud del derecho internacional, de proteger la de las emisiones de gases de generadas por la combustión de petróleo, gas y carbón? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de estas obligaciones cuando los Estados, “por sus actos y omisiones, han causado daños significativos al sistema climático“?

La segunda pregunta se refiere a las responsabilidades de los Estados por los daños causados a países pequeños y más vulnerables y a sus poblaciones, en particular los amenazados por la subida del nivel del mar y las condiciones meteorológicas extremas en regiones como el océano Pacífico.

En los últimos tiempos, tanto algunos países como los ambientalistas, frustrados por la lentitud de los procesos habituales de negociación, han recurrido cada vez más a los tribunales para obligar a los Estados y las empresas a actuar contra el cambio climático.

Las COP organizadas cada año por Naciones Unidas han logrado suavizar las previsiones de calentamiento, pero no lo suficiente como para respetar el objetivo límite de 2° C respecto a la era preindustrial, fijado por el Acuerdo de París de 2015. Actualmente, el calentamiento registrado es ya de 1,3° C.