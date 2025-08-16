El cambio climático está detrás de las lluvias de la CDMX, según expertos

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo impactó el cambio climático en las lluvias de la CDMX? – Foto: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias que azotaron a la Ciudad de México el pasado domingo 10 de agosto fueron las más copiosas desde 1952, según registros oficiales retomados por la agencia de noticias AFP. Expertos aseguraron que el cambio climático fue una de las principales razones de este fenómeno meteorológico que siguió a lo largo de la semana.

En la última semana, las lluvias provocaron inundaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el Metro y en numerosas avenidas y casas. Solo junio fue el tercer mes más lluvioso desde 1985, según la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cuál es el impacto del cambio climático?

Expertos consultados por AFP señalan que el calentamiento global, además de otros factores meteorológicos, está detrás de las lluvias extremas de la Ciudad de México y otras partes del Valle de México.

Los eventos de precipitación “muy extremos” se han vuelto “más frecuentes”, pero también los “períodos secos”, dice Francisco Estrada, titular del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estrada ha identificado islas de calor o zonas sin vegetación donde las temperaturas pueden aumentar por encima del promedio de la ciudad, que ha canalizado siete de sus ocho ríos.

“Ahora tenemos lluvias más intensas en lugares donde no eran tan fuertes; al contrario, donde llovía mucho, hay menos precipitaciones”, señaló por su parte el meteorólogo y académico Isidro Cano, que vincula estos cambios al efecto invernadero.

Además, “estamos desfasados en las estaciones”, al punto que las lluvias se pueden adelantar o retrasar, añade.

El océano se calienta y por eso lluve, dice otro experto

Leonardo Sánchez, piloto retirado y experto en meteorología, adelantó que las lluvias podrían prevalecer durante los próximos días, producto del calentamiento del océano por el cambio climático.

El experto explica que las precipitaciones obedecen a la temperatura del agua oceánica y, debido a los aumentos recientes de temperaturas, el agua de mar está templada.

“Cuando el agua del mar supera los 22 grados Celsius, es cuando empieza a desprender vapor de agua que es la nubosidad que posteriormente genera las lluvias“, aclaró el apodado “Capitán Archie”.

¿El problema? Los promedios de temperatura recientes son de 28 a 30 grados, lo que provoca mucho vapor de agua. “Vamos a seguir con agua“, remató Leonardo Sánchez.

Otros factores meteorológicos de las precipitaciones

México está atravesado por la Sierra Madre Oriental, una cadena montañosa que se extiende desde la frontera con Estados Unidos (EE.UU.) hasta el centro del país.

Esa cordillera se calienta por las mañanas y hace que la capa de aire superior aumente de temperatura. Esto genera vapor de agua en la tarde, que luego se condensa y forma nubes de hasta nueve kilómetros que avanzan sobre el Valle de México, donde está la megaurbe de 2 mil 200 metros de altitud, explica Cano.

En esas nubes se genera también un campo eléctrico, que explica los potentes truenos que han sorprendido a los capitalinos.

Las montañas que rodean a la Ciudad de México constituyen un sistema propicio para las precipitaciones asociadas a ese fenómeno.

Se suman las ondas lluviosas que provienen del mar Caribe y atraviesan la península de Yucatán hasta el centro, para después salir hacia el Pacífico.

“Nos deja una estela de mucha precipitación, que aunado al factor orográfico, es lo que ha venido a reforzar” las lluvias, dijo Cano.

En este proceso también influye el calentamiento de los océanos.

“Ya están muy calientes en esta época del año, tienen temperaturas arriba de 30 grados y esto hace que los océanos sean autoconvectivos, es decir, que desprendan mayor vapor de agua”, explicó el meteorólogo.

Y advierte que este proceso generará una mayor cantidad de tormentas tropicales y huracanes en los próximos años.

¿Por qué hay inundaciones? Esto dicen los expertos

Los antiguos mexicas o aztecas edificaron Tenochtitlán sobre un lago conectado por varios ríos, pero con el paso de los siglos, esa ciudad lacustre fue sustituida por asfalto, lo que incrementó el riesgo de inundaciones pues hay poca filtración del agua hacia el subsuelo.

Estrada advierte que la infraestructura de la capital será insuficiente en el futuro para desalojar el mayor volumen de aguas lluvias que traerá el “cambio climático”.

Las autoridades también atribuyen los encharcamientos a la acumulación de basura en las alcantarillas, lo que sumado a problemas de mantenimiento provoca que en algunos sectores se perciba olor a cloaca.