El “Ojo de Sauron” existe: astrónomos lo encuentran en el espacio profundo

Foto: Astronomy & Astrophysics.

Astrónomos captaron lo que parece ser el mítico “Ojo de Sauron” en el universo distante. Se trata de una imagen reconstruida del blázar conocido como PKS 1424+240, el cual podría ser una de las fuentes más brillantes de rayos gamma y neutrinos cósmicos de alta energía jamás observadas.

Durante mucho tiempo, este blázar había desconcertado a los astrónomos, ya que por un lado destacaba como el blázar emisor de neutrinos más brillante conocido en el cielo y también brillaba con rayos gamma de muy alta energía, pero curiosamente, su chorro de radio parecía moverse lentamente, contradiciendo las expectativas de que solo los chorros más rápidos pudieran estar detrás de un brillo tan excepcional.

No obstante, gracias a 15 años de observaciones de radio ultraprecisas del Very Long Baseline Array (VLBA), los investigadores han creado una imagen profunda de este chorro con una resolución inigualable.

“Cuando reconstruimos la imagen, se veía absolutamente impresionante. Nunca habíamos visto nada igual: un campo magnético toroidal casi perfecto con un chorro apuntando directamente hacia nosotros”, afirmó en un comunicado Yuri Kovalev, autor principal del estudio e investigador principal del proyecto MuSES en el Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR).

“Los blazares son un tipo de galaxia alimentada por un enorme agujero negro y entre los objetos más brillantes y energéticos del cielo, no son desconocidos para la ciencia”. Yuri Kovalev, autor principal del estudio

¿Por qué es importante este hallazgo?

Gracias a esta imagen del que parece ser el “Ojo de Sauron” de “El Señor de los Anillos”, los investigadores pudieron saber que dado que el chorro está alineado casi exactamente en dirección a la Tierra, su emisión de alta energía se ve drásticamente amplificada por los efectos de la relatividad especial.

“Esta alineación provoca un aumento del brillo de 30 veces o más. Al mismo tiempo, el chorro parece moverse lentamente debido a efectos de proyección, una ilusión óptica clásica”, explicó Jack Livingston, coautor del MPIfR.

¿Cómo fue posible lograrlo?

Esta geometría frontal permitió a los científicos observar directamente el corazón del chorro del blázar, una oportunidad excepcional. Las señales de radio polarizadas ayudaron al equipo a cartografiar la estructura del campo magnético del chorro, revelando su probable forma helicoidal o toroidal.

Esta estructura desempeña un papel clave en el lanzamiento y la colimación del flujo de plasma, y podría ser esencial para acelerar partículas a energías extremas.

Los científicos emplean la técnica de Interferometría de Línea de Base Muy Larga (VLBI), que conecta radiotelescopios de todo el mundo para formar un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Esto proporciona la mayor resolución disponible en astronomía, lo que les permite estudiar los detalles más sutiles de los chorros cósmicos distantes.

“Resolver este enigma confirma que los núcleos galácticos activos con agujeros negros supermasivos no solo son potentes aceleradores de electrones, sino también de protones, el origen de los neutrinos de alta energía observados”, concluyó Kovalev.

Este resultado refuerza el vínculo entre los chorros relativistas, los neutrinos de alta energía y el papel de los campos magnéticos en la configuración de los aceleradores cósmicos, lo que marca un hito en la astronomía multimensajero, según los autores. El trabajo se publicó en la revista Astronomy & Astrophysics.