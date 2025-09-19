El origen del terremoto de 1985; mapa muestra zonas más afectadas hace 40 años

GENERANDO AUDIO...

El Hotel Regis colapsó debido al terremoto del 19 de septiembre de 1985. Foto: AFP

El 19 de septiembre de 1985 México vivió uno de los terremotos más significativos de su historia. Con una magnitud de 8.1 grados, seguido de una intensa réplica de 7.3 grados al siguiente día, devastó gran parte de la capital y dejó miles de víctimas. Pero también transformó la manera en que los científicos entendían el comportamiento del suelo en el Valle de México.

De acuerdo con la UNAM, el epicentro del sismo estuvo en la costa de Michoacán. Aunque el hipocentro se ubicó mar adentro, las ondas sísmicas viajaron hasta la Ciudad de México, donde el impacto fue devastador por las características del terreno.

Calle dañada tras el terremoto de 1985.

¿A qué se debió el sismo de 1985?

El sismo rompió una falla de 180 kilómetros de longitud bajo las costas de Michoacán y parte de las de Guerrero. A pesar de haber viajado a cientos de kilómetros hasta la Ciudad de México, las ondas sísmicas llegaron a ser 30 veces más amplificadas en las cercanías del epicentro, dijo la UNAM a través de una infografía.

“Esto se debió al suelo del Valle de México, una antigua zona de lagos rellena de sedimentos blandos que amplificaron la vibración del movimiento telúrico”, dijo la Universidad Nacional.

Y agregó que el temblor duró más de 180 segundos en algunas zonas de la capital. También, por las características del suelo blando, la duración de las ondas sísmicas se incrementó hasta alcanzar 180 segundos, a pesar de que el terremoto en la zona de ruptura del sismo duró solo 45 segundos.

El terremoto se originó por la subducción de la Placa de Cocos debajo de la Placa de Norteamérica, un proceso que ocurre en el Océano Pacífico.

¿Por qué las ondas sísmicas afectaron más unas zonas de la capital que otras?

La mayor parte de los derrumbes en 1985 se concentró en la zona de lago, que coincide con áreas como el Centro Histórico y colonias aledañas. Por ello, el doctor en física Jorge Andrés Flores Valdés, quien falleció 2020, clasificó estos “puntos rojos”, es decir, los 470 edificios que cayeron tras el temblor.

Mapa de daños del terremoto de 1985. Crédito: Jorge Andrés Flores Valdés

En una ponencia de 2021, el académico explicó que estos sitios se localizaban justo encima de lo que había sido el lago de Tenochtitlan, en cuya parte profunda quedó una arcilla blanda, lo que da ciertas características al subsuelo.

Flores Valdés destacó que al observar el mapa de daños, la conclusión es clara: “es una función de onda atrapada en el lago y es una resonancia”.

Imágenes del terremoto de 1985

Cabe destacar, que el Valle de México está dividido en tres tipos de zonas:

Zona de lago: sedimentos blandos donde la vibración se amplifica más. Aquí se registraron los mayores daños.

sedimentos blandos donde la vibración se amplifica más. Aquí se registraron los mayores daños. Zona de transición: con características intermedias de suelo.

con características intermedias de suelo. Zona de lomas o firme: rocas duras que resisten mejor los sismos.

El recuento de los daños que dejó el terremoto de 1985

El movimiento del terreno fue percibido en el centro, sur y occidente del país ocasionando más de 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños.

Derrumbe de un edificio tras el temblor de 1985.

La cifra oficial fue de 6 mil muertes.

Heridos del terremoto de 1985. Foto: AFP

El segundo evento más importante se registró la noche del 20 de septiembre, cuya magnitud fue 7.6 y causó el derrumbe de muchas estructuras dañadas por el evento principal.