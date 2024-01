Reloj del Juicio Final 2024 se queda a 90 segundos de la medianoche, el futuro es incierto

Reloj del Juicio Final 2024. | Foto: Bulletin of the Atomic Scientists.

El Reloj del Juicio Final se queda este 2024 a 90 segundos antes de la media noche, así lo informó este martes el Bulletin of Atomic Scientists, con sede en Estados Unidos. El mismo lugar que ocupó en 2023. Metafóricamente, esto significa que al mundo le queda sólo un minuto y medio antes de la destrucción total y catastrófica de la humanidad.

Sin embargo, que las manecillas del Reloj no se hayan movido, no es del todo una buena noticia ya que, el registro del 2023 fue el más preocupante desde 1947, de acuerdo con Rachel Bronson, presidente y SEO del Bulletin of Atomic Scientists.

“No se equivoquen: restablecer el reloj a 90 segundos para la medianoche no es una indicación de que el mundo esté estable. Todo lo contrario. Es urgente que los gobiernos y comunidades de todo el mundo actúen. Y el Boletín mantiene la esperanza ( e inspiración ) al ver a las generaciones más jóvenes liderando la carga”. Rachel Bronson, presidente y SEO del Bulletin of Atomic Scientists

Entre los factores que influyeron para determinar la hora del Reloj estuvieron: el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, la guerra en Gaza así como los efectos colaterales del calentamiento global y la incapacidad de abordar el cambio climático y la inteligencia artificial.

¿Qué es el Reloj del Juicio Final?

Es un reloj simbólico creado por la artista Martyl Langsdorf a petición del coeditor del Bulletin of the Atomic Scientists, Hyman Goldsmit. Su objetivo es advertir a la humanidad, de forma metafórica, sobre lo cerca que está el mundo de ser destruido debido a las tecnologías peligrosas, específicamente el armamento nuclear y bacteriológico, así como las cuestiones climatológicas derivadas del cambio climático.

“Es una metáfora, un recordatorio de los peligros que debemos afrontar si queremos sobrevivir en el planeta”, indica el sitio del Bulletin.

Cuando se creó el Reloj del Juicio Final en 1947, el mayor peligro para la humanidad procedía de las armas nucleares, debido al conflicto entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Fue hasta 2007 que los expertos consideraron por primera vez, las perturbaciones catastróficas derivadas del cambio climático.

¿Cómo se determina cuánto tiempo le queda al Reloj del Juicio Final?

Desde 1973, los expertos que conforman el Bulletin of the Atomic Scientists se reúnen dos veces al año para discutir los acontecimientos mundiales y reajustar el Reloj según sea necesario.

En 1991 fue el momento en que más alejadas estuvieron las manecillas del Reloj, pues el fin de la Guerra Fría había llegado y los países involucrados firmaron el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que es el primer tratado que prevenía recortes profundos a los arsenales de armas nucleares estratégicas.

En 2023 el “Reloj del Apocalipsis“, como también es llamado, indicaba que faltaban 90 segundos para la media noche. Mientras que en 2022. 2021 y 2020 eran 100 segundos. Para 2019 y 2018 el tiempo faltante para la media noche eran dos minutos y para 2017 dos minutos medio.