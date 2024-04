El uso excesivo de internet aumenta el ausentismo escolar, según expertos

Las adolescentes mujeres son las más afectadas. | Foto: Shutterstock.

Pasar demasiado tiempo conectando a internet, hasta el punto de descuidar otras actividades como dormir o hacer suficiente ejercicio, está relacionado con un mayor riesgo de ausentismo escolar entre los adolescentes, según una investigación publicada en la revista especializada “Archivos de Enfermedades en la Infancia”.



De acuerdo con los expertos, los medios digitales pueden ser un factor que tiente a los adolescentes a quedarse en casa y no ir a la escuela, y también pueden obstaculizar el aprendizaje debido a la falta de sueño, sugieren los investigadores. El estudio también reveló que las mujeres en etapa de la adolescencia parecen ser más vulnerables que los varones al uso excesivo de Internet.

¿Cómo impacta el internet en la vida de los jóvenes?

Los resultados de la investigación arrojaron que las niñas pasaban más tiempo en línea que los niños, pues tenían un 96% más de probabilidades de caer en la categoría de uso excesivo de Internet que los niños (79%). Esto, posiblemente debido a que tienden a utilizan las redes sociales más que los niños, sugieren los investigadores.

Además, según los expertos, pasar una cantidad excesiva de tiempo en línea se asoció con un mayor riesgo de ausentismo escolar (un 38% de riesgo elevado) y de ausencias escolares justificadas médicamente (un 24% de riesgo mayor).

Y es que, en promedio, los adolescentes dormían 8 horas en las noches escolares y 9 horas en las noches de fin de semana. Pero más de un tercio (35%) durmió menos de 8 horas en las noches escolares y el 11% durmió menos de 8 horas los fines de semana.

En cuanto a la actividad física durante al menos una hora durante 4 días de la semana anterior y actividad física vigorosa durante 2 a 3 horas por semana. Pero un tercio informó niveles bajos de actividad física: menos de 3 días a la semana. Los niños eran más propensos que las niñas a no realizar actividad física o a realizarla a diario.

En general, entre el 3% y el 4% de los encuestados informaron altas tasas de ausencia escolar. Los niños reportaron más absentismo escolar que las niñas, quienes reportaron más ausencias justificadas médicamente que los niños.

Poder hablar sobre sus inquietudes con los padres se asoció con un riesgo más bajo de cualquier tipo de ausencia escolar. Los adolescentes que a menudo se sentían capaces de compartir problemas preocupantes con sus padres tenían un 59% menos de probabilidades de faltar a la escuela y un 39% menos de probabilidades de ausentarse de la escuela debido a una enfermedad.

No obstante, este es un estudio observacional y, como tal, no se pueden sacar conclusiones firmes sobre los factores causales. Los investigadores reconocen que el estudio de Promoción de la Salud Escolar no incluyó información sobre el tipo de uso de Internet que realizan los adolescentes.

¿Cómo fue posible saber esto?

Aunque las diferencias en cómo se evalúa y categoriza el uso excesivo de Internet pueden hacer que sea difícil de cuantificar. Los investigadores utilizaron datos del estudio de Promoción de la Salud Escolar realizada en Finlandia y gestionada por el Instituto de Salud y Bienestar, para intentar evaluar qué impacto podría tener el uso excesivo de Internet en la asistencia a la escuela y qué factores son atenuantes.

Se centraron en 86 mil 270 alumnos de octavo y noveno año de entre 14 y 16 años. A los adolescentes se les preguntó específicamente sobre su relación con sus padres en términos de con qué frecuencia compartían preocupaciones con ellos (a menudo o bastante raramente), así como cuánto tiempo dormían cada día noche y cuántos días de la semana habían estado en movimiento durante al menos una hora.

El uso excesivo de Internet se evaluó mediante una escala validada (Uso excesivo de Internet; EIU) que consta de cinco componentes que indican:

Compulsión

Abandono de la familia, los amigos y el estudio

Ansiedad si no está en línea

No comer por estar en línea

No dormir por estar en línea

Se pidió a los encuestados que estimaran con qué frecuencia experimentaban cada uno de estos, calificándolos de 1 (‘nunca’) a 4 (‘muy a menudo’) para proporcionar un promedio general.

Además de que proporcionaron información sobre cuántas veces durante el último año escolar habían faltado a clase y/o habían estado ausentes por enfermedad, desde “nada” hasta “diariamente o casi diariamente”.

¿Cómo evitar que el uso de internet impacte en la vida cotidiana?

Una forma de prevenir el impacto negativo del uso excesivo de internet en la vida de las personas es, según los especialistas, dormir la cantidad recomendada, hacer ejercicio y tener una relación de confianza con los padres.

Y es que, según informaron los expertos, las buenas relaciones con los padres, el sueño nocturno más prolongado entre semana y la actividad física resultaron ser significativamente factores protectores, y una mayor cantidad de cada factor se asoció con un riesgo cada vez menor de ausentismo y ausencias escolares debido a enfermedades.

La investigación fue realizada por el departamento de Investigación, Desarrollo e Innovaciones del Condado de Servicios de Bienestar de Uusimaa Occidental, Espoo, Länsi-Uudenmaan en Finlandia.