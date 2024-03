Elon Musk defiende su consumo de ketamina, ¿qué es y cuáles son los riesgos de esta droga?

¿Por qué Elon Musk consume Ketamina? Él mismo lo explica | Fotos: AFP/Getty Images

Elon Musk, dueño de empresas como X (antes Twitter) y SpaceX, sugirió que su consumo de ketamina, un medicamento que según él le recetan para tratar su “estado de ánimo negativo“, beneficia a los inversores de Tesla, en una entrevista que ofreció a CNN y fue publicada este domingo 18 de marzo.

Elon Musk habla sobre su relación con la ketamina

El magnate de 52 años confirmó que toma este analgésico, después de que medios de comunicación afirmaran de que su uso de drogas asusta a los inversores de sus compañías, según dijo en entrevista con el periodista Don Lemon.

“Hay momentos en los que tengo una especie de estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo, o depresión que no está relacionada con ninguna noticia negativa, y la ketamina es útil para salir del estado de ánimo negativo”. Elon Musk

Por otro lado, el sudafricano reconoció que “casi siempre” está sobrio durante sus sesiones de publicación en X. En este sentido, señaló que no bebe y no sabe fumar marihuana, pero no aclaró a qué sustancia se refería.

¿El consumo de esta droga asusta a los inversores?

Elon Musk también rechazó la posibilidad de que su consumo de ketamina afecte la perspectiva de sus inversores. Por el contrario, cree que este hecho termina por beneficiarles.

“Tesla vale aproximadamente tanto como el resto de la industria automovilística combinada… así que desde el punto de vista de un inversor, si hay algo que estoy tomando, debería seguir haciéndolo”, señaló.

Como respuesta a los medios que lo criticaron, el empresario aclaró que su uso de este medicamento es recetado por un médico real. Asimismo, negó cualquier tipo de abuso. “Tomó una pequeña cantidad una vez cada dos semanas o algo así”.

¿Elon Musk consume ketamina en dosis excesivas?

Elon Musk también admitió a Don Lemon que el consumo no medido de esta droga vuelve imposible la correcta realización de cualquier tipo de tarea, algo inadmisible para una persona con sus responsabilidades.

“Si usas demasiada ketamina, realmente no podrás hacer el trabajo. Tengo mucho trabajo, normalmente trabajo jornadas de 16 horas… así que realmente no tengo una situación en la que no pueda estar mentalmente agudo durante un período prolongado de tiempo”. Elon Musk

Cabe destacar que la conversación entre el magnate y el periodista abarcó más temas. Entre ellos, su reunión con Donald Trump y algunas cuestiones con respecto a los anunciantes de X.

¿Qué es la ketamina?

La ketamina es un medicamento que se administra por vía intravenosa en dosis bajas. Se usa para el alivio rápido de los síntomas de depresión que son difíciles de tratar y sus efectos pueden durar de días a semanas, según la Clínica Mayo.

Por lo general, la frecuencia de administración se reduce a lo largo de varias semanas.Trabaja en el cerebro de manera diferente a los antidepresivos comunes, y normalmente cada una se usa junto con un antidepresivo oral.

¿Cuáles son los riesgos de la droga usada por Elon Musk?

Esta sustancia tiene riesgos como la producción de ciertos efectos alucinógenos, según el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de Estados Unidos.

“Causa distorsión en las percepciones visuales y sonoras de los usuarios y les hace sentir desconectados y fuera de control. El uso de la droga puede trastornar los sentidos, el juicio, y la coordinación durante un lapso de hasta 24 horas luego del consumo de la droga, si bien sus efectos alucinogénicos normalmente duran entre 45 y 90 minutos solamente”. National Drug Intelligence Center (NDIC)

El uso de la ketamina se ha visto asociado a problemas graves, tanto físicos como mentales. La ketamina puede causar:

Depresión

Delirio

Amnesia

Trastornos de las funciones motoras

Presión arterial elevada

Problemas respiratorios potencialmente mortales

Además de los riesgos asociados con la propia droga, las personas que la usan pueden exponerse al riesgo de agresiones sexuales.

“Se informa que los agresores sexuales han usado la ketamina para incapacitar a sus víctimas, ya sea mezclándola con las bebidas de las víctimas desprevenidas u ofreciéndola a quienes consumen la droga sin comprender los efectos que producirá”, remata el NDIC.