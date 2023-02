Elsa Sánchez García, niña mazahua que pasó de pastorear borregos a ser doctora en Ciencias por la UNAM

El camino de Elsa Sánchez García hacia el doctorado no fue fácil. Foto: UNAM

Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y Elsa Sánchez García, doctora en Ciencias por la UNAM, es el claro ejemplo de tenacidad, esfuerzo y ganas por alcanzar el éxito profesional y así poder alentar a las futuras generaciones para que se interesen más en la ciencia.

¿Quién es Elsa Sánchez García?

Elsa Sánchez García es una científica de origen mazahua, de 40 años, quien enfrentó la pobreza, el cáncer de su mamá y la falta de una protección paterna y que gracias a su tenacidad, a los consejos de su madre y a la educación que le brindaron la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la UNAM logró cumplir su sueño de doctorarse en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Atmosféricas, Espaciales y Planetarias, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, campus Morelia.

Del pastoreo a la panadería

Sánchez García es originaria de Villa de Santa Ana Nichi, Estado de México; vive con su mamá, quien siempre la animó a estudiar, su hermana y su hija. En la comunidad rural la principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y, en algunos casos, el comercio.

“Las chicas y los chicos están centrados en estudiar sólo la primaria, la secundaria, y si acaso la prepa, después ya no tienen un campo de visión muy amplio”, lamenta.

Recuerda que su mamá siempre la motivó y le decía: “estudia, estudia, estudia” y cuando la mandaba a cuidar borregos, porque cuidaba borregos de niña, llevaba su cuaderno y ahí hacía la tarea.

Pero venir de una familia de bajos recursos, ser de origen mazahua y la falta de una protección paterna fueron los obstáculos que se encontró en su camino; sin embargo, el tiempo fue su aliado para superarlos.

Al salir de la preparatoria estuvo dos años sin estudiar. Se dedicó a trabajar. Fue empleada doméstica de la familia Nour Kuri Slim, a quienes describe como buenas personas, pues le dieron un gran apoyo para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo y ahí descubrió que quería un cambio de vida; también trabajó en una panadería.

La licenciatura de Elsa Sánchez García “a empujones y caídas”

Elsa terminó la licenciatura “a empujones y caídas”. Sin embargo, fue en ese tiempo cuando se enfrentó con uno de los problemas más dolorosos de su vida: su mamá se enfermó de cáncer. Este fue el motivo por el que tuvo que suspender su tesis durante un año, acompañó a su mamá en el proceso de las quimioterapias y consultas por la enfermedad.

Luego de un tiempo retomó su trabajo de titulación y terminó la licenciatura en Ciencias Físico Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, después trabajó dando clases en la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Ahí se encontró con que sus alumnos querían obtener más conocimientos de ella y que tenía que seguirse preparando.

Elsa busca que más mujeres se interesen en la ciencia. Foto: UNAM

“Yo les daba clases a los chicos de física y matemáticas, pero en algún momento ellos me preguntaron qué más podían aprender de mí. Entonces yo pensé que ya no tenía qué enseñarles y tenía que aprender más, para compartir con los jóvenes temas y cosas nuevas”. Elsa Sánchez García

De esta forma, la científica entró al posgrado en la UNAM, a la maestría en Ciencias de la Tierra. Al obtener el grado como maestra, estudió el doctorado en Ciencias de la Tierra con orientación en Ciencias Atmosféricas, Espaciales y Planetarias. Ahí se encontró con otra prueba de vida: se embarazó, pese a que no estaba en sus planes tener una familia en ese momento.

“Yo dije: primero termino el doctorado, después pienso en una familia, pero llegó mi niña justo en el segundo año de mi doctorado. Fue otro problema ya que me quedé como mamá soltera”. Elsa Sánchez García

Sánchez fue impulsada por su mamá, quien también le ayudaba con el cuidado de su hija. “En algún momento sí pensé en dejar el doctorado, pero mi asesor me dijo que no era viable, que me convenía terminarlo, para después encontrar un trabajo más estable y darle una mejor calidad de vida a mi niña”.

La recién egresada agradece a la UNAM por haber sido parte de su formación, ya que el doctor Juan Américo González Esparza, profesor del Instituto de Geofísica (IGf) en la Unidad Michoacán, y su equipo de trabajo, le ayudaron a seguir con el doctorado, pero desde casa. De esta manera, también podía seguir trabajando y fue en octubre de 2022 cuando obtuvo su grado como doctora en Ciencias de la Tierra.

Su trabajo actual

Sánchez García es colaboradora en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, de la UNAM, en Morelia. Se encarga del tema del medio interplanetario: realiza un monitoreo diario y en tiempo real de las condiciones del viento solar y sus efectos sobre la Tierra. “Analizo cuánto nos afectan las partículas que provienen del Sol y cuáles son sus repercusiones sobre la Tierra”. Cada semana presenta un resumen sobre la actividad interplanetaria.

Los monitoreos los hace en línea. La información de la actividad solar y su vigilancia los obtiene usando datos de las naves espaciales y de los instrumentos que hay en la Tierra.

“En caso de que haya un evento relevante que se tiene que discutir con el equipo de trabajo, se hace una reunión presencial en Morelia o vía Zoom, ya que colaboran diferentes investigadores que se encuentran en distintas partes de la República Mexicana”. Elsa Sánchez García

Sánchez y su equipo se encargan de enviar a Protección Civil la información que obtienen de las posibles afectaciones a los sistemas tecnológicos de la Tierra, a los astronautas, los GPS y todo el sistema de telecomunicaciones. El monitoreo lo hace el Servicio de Clima Espacial México del IGf.

Mensaje a las futuras generaciones

Sánchez García cree que puede ser inspiración de otras mujeres, niñas y adolescentes para que se entusiasmen por estudiar ciencia. “Considero que entre todas las mujeres podemos generar una mejor ciencia, una mejor calidad de vida en nuestras comunidades rurales”.

Desde su punto de vista, el elemento clave para hacer realidad los sueños es esforzarse, dedicarle tiempo y ser realistas.