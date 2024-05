EMIDSS-6, conoce los detalles de la misión del IPN al espacio

Ésta es la primera misión del IPN al espacio. | Foto: NASA / IPN.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) participará por primera vez en la historia en la misión suborbital FY25 a la estratósfera desde la Antártida con el módulo EMIDSS-6 (Experimental Module for the Iterative Design for Satellite Subsystems versión 6). En Unotv.com te compartimos todos los detalles de la primera misión del IPN al espacio.

Esto es todo lo que tienes que saber de la misión del IPN al espacio

La misión del “Poli” al espacio se llevará a cabo entre diciembre de 2024 y enero de 2025 desde la Base McMurdo, ubicada en el polo sur terrestre, la cual es operada por el Programa Antártico del país estadounidense USAP, United States Antarctic Program, organismo encargado de llevar a cabo investigación científica en la región.

Se prevé que el módulo EMIDSS-6 tendrá una trayectoria de 15 días, equivalente a una vuelta a la Tierra, a bordo de globos de superpresión (SPB) que permiten alcanzar un alto nivel de flotación.

Debido al vórtice polar, un sistema persistente de alta presión que forma un patrón de circulación atmosférica único sobre la Antártida y la luz diurna que persiste en la región, se propician fluctuaciones mínimas de temperatura del día hacia la noche en el globo, lo que permite que éste mantenga una altitud constante durante un periodo más amplio de tiempo, indicó el IPN.

Bajo estas condiciones ambientales, el módulo EMIDSS-6 podrá recabar y almacenar datos a bordo que permitan desarrollar gráficos para conocer la caracterización del entorno estratosférico en latitudes bajas mediante el uso de tecnología mexicana aeroespacial, y que, además, permitirá operar como una prueba de concepto para el futuro diseño de misiones espaciales con objetivos científicos y tecnológicos en una región del planeta con atmósfera pura o limpia (prístina) porque está alejada de las grandes ciudades.

Y es que, el EMIDSS-6 llevará a bordo sensores ambientales, así como la primera etapa de instrumentación para el desarrollo de un experimento orientado a la identificación de contaminantes del aire utilizando técnicas de análisis de imágenes y reconocimiento de patrones.

Además, el módulo contará con una computadora a bordo, basada en un microcontrolador de grado comercial de 32 bits, desarrollada entorno al microcontrolador RP2040, el cual han utilizado con éxito en anteriores misiones suborbitales. La estructura metálica estará basada en un perfil de

aluminio en forma de un prisma rectangular de entre 30 y 40 centímetros de altura, alrededor de 50 centímetros de profundidad (largo), y un peso aproximado de 16 kilogramos.

Alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) trabajan en el diseño y desarrollo de la estructura y de las protecciones térmicas, basado en perfiles estructurales para la instalación de los dispositivos electrónicos a bordo del instrumento.

Expertos de la NASA someterán al EMIDSS-6, durante el mes de julio, a estrictas evaluaciones técnicas y de compatibilidad electromagnética con base en los estándares establecidos en su Programa de Globos Científicos, para que, al cierre de año, la carga útil participe en la misión suborbital desde la Antártida.

¿Cuál es el objetivo de la misión?

Como parte de los objetivos del módulo, está el desarrollo de la primera etapa de instrumentación para la identificación de contaminantes, principalmente microplásticos en la estratósfera, mediante un sistema de captura de imágenes del entorno relacionadas con la altitud durante el ascenso de la plataforma hasta su punto máximo de flotación.

Participación de México en la exploración espacial

La participación del IPN, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones en misiones espaciales de la mano de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) es una muestra de la cooperación entre instituciones, así lo refrendó el titular de la agencia espacial estadounidense el senador Bill Nelson, durante un encuentro que sostuvo con la comunidad científica de la UNAM, el IPN y de la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Durante esta visita, en la que estuvieron presentes el director general del IPN y el rector de la UNAM, el senador Bill Nelson destacó que el mundo se encuentra en la era dorada de la exploración espacial y mencionó algunos de los objetivos a largo plazo de la NASA, como son el descubrimiento de exoplanetas, el llegar nuevamente a la Luna o el desarrollo de herramientas que puedan desviar o destruir meteoros peligrosos para la Tierra, indica la Gaceta Politécnica del IPN.

Nelson también indicó que el principal propósito de su visita a México fue el tener contacto con estudiantes, universidades, entidades gubernamentales y el sector privado. Enfático, señaló, “vamos a ir de nuevo a la Luna, con astronautas internacionales”.