La alerta sísmica no siempre requiere activarse. FOTO: Cuartocuro

El Sistema de Alerta Símica Mexicano (SASMEX) es una red de sensores que al detectar un sismo de una magnitud cercana a 6 emite una señal que utiliza ondas de radio, en el caso de la Ciudad de México (CDMX) para alertar a las 16 alcaldías y en el país, en las zonas donde están disponibles estos sistemas, con un tiempo variable de anticipación.

Los altavoces del SASMEX, se han instalado bocinas en toda la CDMX que anticipan la llegada del sismo para que la gente pueda actuar de manera oportuna.

¿En qué casos no suena la alerta sísmica?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), resalta cuatro momentos clave en los que la alerta sísmica no suena:

Cuando a partir de la estimación inicial de los sensores se determina que las ondas no superan la magnitud mínima requerida para el alertamiento

requerida para el alertamiento Si el sismo es lejano , las ondas sísmicas se van propagando hasta volverse imperceptibles, por lo que el SASMEX alerta a los lugares más cercanos al epicentro y descarta los más lejanos

, las ondas sísmicas se van propagando hasta volverse imperceptibles, por lo que el SASMEX alerta a los lugares más cercanos al epicentro y descarta los más lejanos Cuando un sismo se presenta lejos de los sensores , las ondas pueden ser monitoreadas como muy pequeñas, debido a la distancia podrían incluso no detectarse

, las ondas pueden ser monitoreadas como muy pequeñas, debido a la distancia podrían incluso no detectarse En cuanto los sismos locales, como no existe tiempo de alertamiento por la distancia, la alerta sísmica no se activa

Segundo Simulacro Nacional 2025

La alerta sísmica se activará el próximo 19 de septiembre de 2025 con motivo del Segundo Simulacro Nacional que se realizará a las 12:00 horas a 40 años de uno de los sismos más potentes de la historia moderna de México, el temblor ocurrido en 1985 y a 8 años del ocurrido en 2017.

Ante la llegada de este simulacro, la SGIRPC recomienda para participar: