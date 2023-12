¡Está en México! ¿En qué ciudad del mundo buscan más a Spider-Man en Google?

Lo descubrimos como parte del 25 aniversario de Google Search. Foto: Shutterstock

Spider-Man es, sin duda, uno de los personajes más importantes en Marvel Comics y uno de los superhéroes más reconocidos en la cultura pop.

Esto lo saben sus seguidores alrededor del mundo, así como Google Search, quien, con motivo de sus 25 años, compartió un juego en el que nuestro “amigable vecino” forma parte de los tópicos más buscados.

De hecho, The Most Searched Playground, como es conocido este juego de Google, reveló la ciudad donde se registran más búsquedas del Arácnido, ¡y está en México!

En Unotv.com te contamos cuál es la ciudad que más googlea a Spider-Man en el mundo, y de paso, cómo puedes descubrir otros datos del juego de Search.

¿Qué es The Most Searched Playground?

Vamos por partes y primero definamos cómo supimos qué ciudad es la que más busca a Spidey en Google.

The Most Searched Playground es un juego interactivo lanzado por Google en octubre de 2023 para celebrar el 25 aniversario de Google Search.

Con un estilo que hace referencia al clásico “¿Dónde está Wally?”, los jugadores tienen que encontrar íconos ocultos que representaban los 25 términos y personas más buscados de los últimos 25 años.

Éstos aparecen divididos en las siguientes categorías:

Música

Artes y Ciencia

Juegos

Cultura

Viajes

Al completar una de ellas, se revelan datos de los términos y personas que la conforman y fue ahí donde supimos qué ciudad de México es la que más googlea al Asombroso Hombre Araña.

¿Cuál es la ciudad que más busca a Spider-Man en todo el mundo?

El alter ego de Peter Parker forma parte del apartado de Cultura y, tras seguir las pistas para encontrarlo y completar a los demás personajes y objetos, The Most Searched Playground reveló cuál era la ciudad que más lo buscaba en el mundo.

No es Nueva York, aunque el héroe sea uno de los personajes más representativos de dicha urbe, algo que puede causarles ruido a algunos de los fans.

Se trata de Ecatepec, en el Estado de México, la ciudad que registra más búsquedas del “Lanza Redes”, según el juego interactivo que celebra los 25 años de Google Search.

“Si bien nuestros datos sólo reflejan la Tierra-616, en este universo, Ecatepec, México, es la ciudad que más busca a Spider-Man en todo el mundo”. Destaca The Most Searched Playground.

¡Spider-Man y el Estado de México se hicieron canon!

La relación entre Spidey y nuestro país no es algo reciente y se ha reflejado a lo largo de los años. Aunque esto se ha hecho más notorio últimamente, si buscamos un ejemplo muy particular, sería la última saga cinematográfica y animada del personaje creado por Stan Lee, Spider-Man: Into the Spider-Verse y Spider-Man: Across the Spider-Verse y su futura entrega, en la que trabajan varios diseñadores mexicanos.

Justo en una de las escenas de Across the Spider-Verse se hace una referencia directa al Estado de México, no te diremos en cuál para evitar spoilers, pero si miras detenidamente la cinta, podrás encontrar una señalización vial hacia una salida que dice: “Metepec-Toluca”.

Así que, de cierta manera, podríamos decir que, en el Estado de México, y particularmente en Ecatepec, sus habitantes son verdaderos seguidores de Spider-Man.

