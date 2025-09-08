GENERANDO AUDIO...

Un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad Altamirano, Guerrero, activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, por eso te contamos como funciona este sistema.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), es una red de sensores que al detectar un sismo fuerte emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación, según informa el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

El sistema calcula los parámetros utilizados para el pronóstico de un sismo fuerte y envían la señal por radio a sistemas de cómputo ubicados en la ciudad que deben alertar.

¿Cómo funciona la alerta sísmica de México?

El SASMEX es manejado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES), integrado por una red de 96 sensores que al detectar un sismo fuerte emite una señal que utiliza ondas de radio. Así se alerta a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

La Secretaría de Gobernación (Segob) precisa que con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, los sensores sísmicos calculan parámetros utilizados para el pronóstico de un sismo fuerte próximo a su zona de cobertura, los cuales se envían por radio a sistemas de cómputo ubicados en la ciudad a alertar.

“La información de los sensores sísmicos próximos al lugar del sismo, permite la emisión automática de avisos de alerta vía onda de radio que anticipan los efectos de un sismo fuerte, porque las ondas de radio son más rápidas que las ondas sísmicas“. Secretaría de Gobernación (Segob)

Este sistema se activa automáticamente cuando las estaciones instaladas en la costa de Guerrero detectan el inicio de un sismo de gran magnitud y envían la señal. El CENAPRED no opera ninguna alerta, según precisa la propia institución.

¿Cuáles son las condiciones para que suene la alerta sísmica en la CDMX y otros estados?

Según el SASMEX, para cada ciudad, la alerta sísmica se activa cuando ocurren estos casos:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km

Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km

Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km

De esta forma, un sismo no amerita aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

¿Cuál es la historia del SASMEX?

En 1989 se inició el desarrollo del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SAS), a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C. (CIRES), el cual inició con 12 estaciones sismo sensoras cubriendo de forma parcial un segmento de la Costa de Guerrero.

En 1999, el Gobierno de Oaxaca, convino con el CIRES en desarrollar un sistema para la Ciudad de Oaxaca (SASO) con 37 estaciones sismo sensoras operando en la costa, centro y norte de Oaxaca, cubriendo su territorio sísmico peligroso.

En 2005, por iniciativa de los gobiernos de Oaxaca, Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación, se convino el compartir conocimiento oportuno del peligro sísmico para advertir tanto a la Ciudad de México como a la Ciudad de Oaxaca. Esto conforma al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) en su primera etapa.

En 2010, el gobierno del entonces Distrito Federal invirtió en la actualización y ampliación de la cobertura sísmica que podría afectar a la capital, con 64 estaciones sensoras sísmicas que cubrió las regiones sísmicas de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y Guerrero.

Esta actualización modernizó su infraestructura para que pueda ser compatible con la que emplea el SASO en Oaxaca y advertir del peligro sísmico que eventualmente pudiera afectar a Acapulco, Chilpancingo, Toluca y CDMX.

Inicialmente, los avisos de alerta eran difundidos por medio del Sistema de Alerta Sísmica Personalizado (SASPER); instalado en escuelas, edificios de gobierno e instituciones de emergencia. Actualmente se puede prevenir oportunamente a la población en riesgo sísmico, con avisos de alerta difundidos a través de emisoras de radio regionales especiales, cuya señal permite operar la función automática de receptores económicos, diseñados para advertir peligros naturales denominados Sistema de Avisos de Riesgos Mexicano.