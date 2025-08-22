Escuelas aprovechan el agua de lluvia y evitan el desabasto, y gasto en pipas

GENERANDO AUDIO...

La escuela primaria Tierra y Libertad estaba en serios problemas de abastecimiento de agua.

“Se compraba una pipa cada tercer día, el precio variaba: podíamos encontrarla en 900, mil, hasta mil 200 pesos”

Jocelyn González / madre de familia

Y llegaban a pagar cuotas altísimas.

“Como cinco mil pesos por semana y todo salía de las cooperaciones de padres de familia”

Jocelyn González / madre de familia

Sin embargo, gracias al programa Escuelas con Agua de la Fundación Coca-Cola, obtuvieron un sistema de captación de agua pluvial. Ana Fierro, directora del programa, lo explica:

“Con el objetivo de brindar acceso al agua de una forma sostenible, y con una respuesta basada en la naturaleza […] suministra a una escuela de tres a cinco meses del año, sobre todo en temporadas de lluvia tan intensas como las que hemos tenido este año”

Ana Fierro / directora Fundación Coca-Cola

¿Cómo funciona?

El agua de lluvia cae de las láminas del techo, y pasa a tuberías especiales que filtran el líquido.

“Arrastran toda la suciedad, toda la contaminación, y se queda aquí almacenada; esto nos permite que el agua que queda en el tinaco sea un 75 por ciento más limpia”

Ana Paula Mejorda / directora del programa Isla Urbana

Ojo, el agua no es potable, sin embargo, garantiza la limpieza en la escuela y evita la compra de pipas. Los maestros aseguran que esta medida da seguridad a los estudiantes y mejora la calidad educativa.

“Nos ha beneficiado evitando enfermedades, evitando suspensión de clases y, como la nueva escuela nos lo marca, humanística”

Eder Carranza / director Primaria Tierra y Libertad

“Este sistema nos vino a cambiar la vida, a la comunidad estudiantil, porque aquí escasea muchísimo el agua”

Jocelyn González / madre de familia

Esto es un ejemplo de lo que se podría hacer con la lluvia en otras localidades. En pocas horas, la CDMX puede recibir 30 millones de litros de lluvia, suficientes para llenar 300 mil tinacos.