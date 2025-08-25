Ambientalistas volverán a manifestarse contra lanzamiento de Starship en el Golfo de México este lunes

GENERANDO AUDIO...

El décimo vuelo de prueba del cohete Starship no se llevó a cabo conforme a lo planeado este domingo y SpaceX volverá a intentarlo este lunes 25 de agosto. La “Operación Golfo de México“, una protesta pacífica organizada por la asociación civil CONIBIO Global, se hizo presente en aguas mexicanas y anunció que volverá a hacerlo en este nuevo intento.

A través del noticiario “A las nueve con Uno” de Unotv.com, Elías Ibarra, presidente de la organización, adelantó al periodista Pablo Reinah que se volvería a movilizar en el Golfo de México luego de que lo hiciera un día antes, cuando la empresa de Elon Musk anunció una demora en el despegue por “un problema con los sistemas terrestres“.

La Operación Golfo de México continúa este lunes

Jesús Elías Ibarra adelantó este lunes que, tras la activación pacífica del domingo, estaba listo para encabezar una nueva protesta para expresar su inconformidad contra los daños ambientales provocados por los lanzamientos de SpaceX.

“Esto es un trabajo en equipo, las embarcaciones y todo el personal, la seguridad del personal. Estamos en reunión, pero hay muy altas posibilidades de que sí desarrollemos nuevamente una actividad en altamar”. Elías Ibarra, CONIBIO Global

Unos minutos más tarde, a través de la cuenta oficial de Facebook de la asociación civil se confirmó una nueva protesta. “Regresamos nuevamente al mar, continuaremos nuestra activación pacífica ¡Operación Golfo de México!“, escribió.

Ibarra también adelantó en “A las nueve con Uno” que probablemente no saldría un gran número de embarcaciones, sino un número representativo de elementos para filmar la potencial explosión en caso de que Starship despegue en Texas.

Así fue la primera activación pacífica de la “Operación Golfo de México”

Tal como anunció el pasado 18 de agosto, CONIBIO Global reunió a decenas de personas en la Playa Bagdad de Tamaulipas para lanzar “bengalas rojas” como símbolo de los daños que SpaceX ha hecho a la biodiversidad marina mexicana.

“No usamos bengalas para no contaminar, así que combinamos harina con pintura vegetal roja para pasteles”. CONIBIO Global

Los manifestantes se subieron a un conjunto de embarcaciones alistadas por el propio Elías Ibarra y su equipo; además de exponer el humo rojo, expusieron banderas de México para defender al entorno natural mexicano.

Elías Ibarra denuncia daños ambientales por lanzamientos de Starship

Jesús Elías Ibarra también dijo a Pablo Reinah que, producto de los lanzamientos de prueba de Starship por parte de SpaceX desde Texas, Estados Unidos (EE.UU.), se ha producido contaminación en aguas del Golfo de México.

“Ellos hacen su lanzamiento desde territorio estadounidense, pero cuando dejan caer sus propulsores, caen en territorio mexicano. Lo hemos georreferenciado y la propia Secretaría de Marina lo ha confirmado cuando una plataforma recuperó el cohete que había explotado en nuestro territorio”, dijo.

En entrevista previa con Uno TV, el ambientalista denunció que, producto del más reciente lanzamiento de prueba de Starship, un nido de tortugas eclosionó y ocho quedaron compactados por la vibración del cohete.

Como consecuencia, al menos 800 tortugas no pudieron salir de sus nidos y murieron, de acuerdo con el presidente de Conibio Global.

Este lunes, Elías Ibarra complementó: “No solo son las tortugas, las vibraciones de los cohetes en las pruebas funcionan como repelente de peces y los pescadores de estas playas tienen pescas mínimas, afectando a ellos y sus familias”.

Por otro lado, expresó su preocupación por las casas con fracturas debido a las mismas vibraciones. “Tenemos un registro de más de 50 casas quebradas por las vibraciones del cohete”, remató.

¿A qué hora será el décimo lanzamiento de prueba de SpaceX?

SpaceX tiene programado el segundo intento del décimo lanzamiento de prueba de Starship a las 17:30 horas (tiempo del centro de México) de este lunes 25 de agosto.

La transmisión del lanzamiento, que será a través de su portal oficial, comenzará a las 16:55 horas. Hasta el momento, el despegue sigue en pie y no se ha cancelado como sucedió un día antes.