Ana Paola González, la joven que busca apoyo para ir al espacio

Ana Paola González, de 20 años, tiene el sueño de ir al espacio por lo que busca el apoyo para ser una de las afortunadas en pertenecer al programa SERA space de la empresa Blue Origin.

En entrevista con “A las nueve en Uno“, con Pablo Valdés y Juan Rivas, la joven relató lo que está haciendo para cumplir con su sueño.

Ana Paola González y su sueño de ir al espacio

Ana Paola González se interesó en el proyecto porque es una agencia espacial, con sede en Estados Unidos, la cual lanzó un proyecto pionero en colaboración con Blue Origin.

“Este proyecto tiene como objetivo principal democratizar el acceso al espacio abriendo la posibilidad a ciudadanos de países que no han tenido representación astronauta o muy baja, como México“, expresó la joven.

La iniciativa consiste en seleccionar a seis personas de distintos países para que formen parte de un vuelo suborbital, pero lo novedoso, aseguró González, es que no está reservado para astronautas profesionales, “sino para personas comunes con un perfil destacado en el que puedan entrar con vocación de liderazgo”.

La joven mencionó que actualmente se encuentra en la etapa conocida como Pioneer Camping, donde los candidatos “buscamos posicionarnos a través del respaldo y difusión de nuestras redes sociales“.

“Cada interacción que yo reciba, seguimientos, menciones o compartidos se convierten en Space 2“, destacó y esto la ha posicionado en primer lugar del ranking de entre 13 mil personas.

¿Cómo apoyar a Ana Paola González?

La joven compartió que la pueden apoyar en la red social X, antes Twitter, o compartir sus publicaciones en Instagram y ayudarla cuando sean las votaciones.

Adelantó que las votaciones serán a través de una aplicación que está en Telegram.