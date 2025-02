Asteroide 2024 YR4 podría impactar la Luna y no la Tierra

GENERANDO AUDIO...

Científicos se mantienen atentos al asteroide 2024 YR4. Foto: Shutterstock

Científicos aumentaron el porcentaje de la probabilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Tierra el 22 de diciembre de 2032, pasando del 1.2% al 2.3%, según nuevos cálculos de la NASA. Sin embargo, David Rankin, ingeniero de operaciones del Catalina Sky Survey de la Universidad de Arizona, el asteroide también tiene un 0.3% de probabilidad de impactar contra la Luna.

El asteroide, con un tamaño aproximado de 55 metros de diámetro, viaja a una velocidad de casi 48,000 km/h. Aunque no es lo suficientemente grande como para acabar con la civilización, su impacto podría destruir una ciudad entera, liberando una energía equivalente a 8 megatones, más de 500 veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima.

Según David Rankin en un artículo publicado en Live Science, el asteroide también tiene un 0.3% de probabilidad de impactar contra la Luna. En caso de que esto ocurra, el evento sería visible desde la Tierra y podría liberar una energía superior a la de 340 bombas de Hiroshima. Sin embargo, los expertos consideran que esto no representaría un peligro para nuestro planeta.

Gareth Collins, profesor de ciencias planetarias del Imperial College London, aseguró que cualquier material eyectado por la colisión con la Luna probablemente se quemaría en la atmósfera terrestre sin causar daños significativos. Además, el impacto generaría un cráter de hasta 2 kilómetros de diámetro en la superficie lunar, lo que en comparación con los enormes cráteres preexistentes, como la cuenca del Polo Sur-Aitken de 2 mil 400 kilómetros de diámetro, sería un daño menor.

Para precisar mejor la trayectoria del asteroide, un equipo internacional de científicos ha recibido autorización para utilizar de manera urgente el telescopio espacial James Webb (JWST). Hasta el momento, 2024 YR4 ha sido observado únicamente con telescopios terrestres, lo que proporciona una estimación imprecisa de su tamaño. Con la ayuda del JWST, los astrónomos podrán medir la emisión térmica del asteroide para determinar con mayor exactitud su tamaño y composición.

“Aún hay un 97.9% de probabilidad de que el asteroide no impacte contra la Tierra“, afirmó Rankin a Live Science. “El aumento de probabilidades del 1% al 2% generó muchas reacciones, pero no es lo mismo que un cambio del 40% al 80%. Este asteroide no es algo por lo que debamos perder el sueño”.