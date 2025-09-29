GENERANDO AUDIO...

Los eventos astronómicos que llegarán en octubre sorprenderán a más de uno con una Luna de Cosecha, lluvias de meteoros Táuridas y Oriónidas, y varias conjunciones planetarias. El cielo nocturno ofrecerá espectáculos que invitarán a voltear hacia arriba más de una vez.

De acuerdo con Meteored, octubre traerá consigo una superluna de cosecha, la última de un ciclo de cuatro superlunas consecutivas.

¿Cuándo ocurrirá la Luna de Cosecha?

Fecha y hora para ver la Superluna de Cosecha 2025

¿Cuándo? Noche del lunes 6 de octubre de 2025 y madrugada del 7 de octubre de 2025

Fuente: INAOE

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna llena se encontrará a una distancia geocéntrica de 357,346 km, con un tamaño angular de 33,0 minutos de arco.

Para el 8 de octubre, la Luna alcanzará el perigeo, a 361,428 km de la Tierra y con un tamaño angular de 33,2 minutos de arco.

¿Por qué se llama Luna de Cosecha?

Esta Luna llena recibe su nombre por aparecer más cerca del Equinoccio de Otoño, que este 2025 ocurrió el 22 de septiembre, aunque la Luna que ocurrió en este mes fue de maíz. Tradicionalmente, se asocia con el momento cumbre de la cosecha otoñal.

Según el Almanaque del Granjero de Maine, simboliza la recolección de cultivos. Diversas culturas le han dado nombres propios:

Los apaches la llaman la “Luna de la Recolección del Maíz”

La tribu creek en Alabama y Georgia, la “Luna de la Castaña Grande”

Los celtas, la “Luna de la Semilla” , en referencia a las plantas que producen semillas en esta época

, en referencia a las plantas que producen semillas en esta época Los chippewa y ojibwe la conocen como la “Luna de Arroz” , pues coincide con su cosecha

, pues coincide con su cosecha La tribu Oneida de Wisconsin la llama la “Luna de Alguien Almacena Alimentos”

Otros nombres son: “Luna del fabricante de maíz”, “Luna cuando se recoge el maíz” y “Se cosecha el maíz”.

Lluvias de meteoros en octubre

Táuridas del Sur

Fecha máxima: 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 Periodo de actividad: del 10 de septiembre al 20 de noviembre

del 10 de septiembre al 20 de noviembre Tasa máxima observable: cinco meteoros por hora

cinco meteoros por hora Origen: cometa 2P/Encke

cometa Mejor momento para observar: al anochecer del 10 de octubre, hacia el este, aunque con la presencia de una Luna brillante

Oriónidas

Fecha máxima: 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 Periodo de actividad: del 2 de octubre al 7 de noviembre

del 2 de octubre al 7 de noviembre Tasa máxima observable: 15 meteoros por hora

15 meteoros por hora Origen: escombros del cometa 1P/Halley

escombros del cometa Mejor momento para observar: madrugada del 21 de octubre

Conjunciones planetarias

El INAOE nos informa sobre los planetas que se relacionarán en este octubre de 2025:

Saturno dominará los atardeceres de octubre, visible al suroeste junto con Mercurio y Marte

dominará los atardeceres de octubre, visible al suroeste junto con y 21 de octubre: conjunción de Mercurio y Marte; Mercurio estará a 2° 07’ al sur de Marte, en la constelación de Libra

conjunción de Mercurio y Marte; Mercurio estará a 2° 07’ al sur de Marte, en la constelación de 23 de octubre: conjunción de la Luna y Marte; el satélite natural se encontrará a 4° 30’ al sur de Marte, también en dirección de Libra

Octubre de 2025 será un mes especial para los amantes de la astronomía, con fenómenos que pintarán el cielo nocturno de manera única.