Campo magnético de la Tierra se debilita en zona del Atlántico Sur

El campo magnético de la Tierra, que protege al planeta de la radiación solar, presenta un debilitamiento acelerado sobre el Atlántico Sur, informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

De acuerdo con la misión Swarm, integrada por tres satélites, la Anomalía del Atlántico Sur creció desde 2014 hasta alcanzar una extensión cercana a la mitad del tamaño de Europa continental.

Un riesgo creciente para los satélites

Los científicos alertaron que esta región es clave para la seguridad espacial, ya que los satélites que sobrevuelan la zona reciben dosis más altas de radiación. Esto puede afectar su funcionamiento y causar daños en el hardware.

Los resultados, publicados en la revista Physics of the Earth and Planetary Interiors, indican que el debilitamiento más fuerte ocurre en el suroeste de África, donde el campo magnético perdió intensidad de forma más rápida desde 2020.

“Algo especial sucede en esa zona que provoca un debilitamiento más intenso del campo magnético”, explicó Chris Finlay, profesor de Geomagnetismo de la Universidad Técnica de Dinamarca y autor principal del estudio.

El origen del fenómeno

El comportamiento anómalo está relacionado con patrones extraños en el límite entre el núcleo líquido y el manto rocoso de la Tierra, llamados parches de flujo inverso.

En estas zonas, las líneas del campo magnético regresan hacia el núcleo en lugar de salir de él, lo que contribuye al debilitamiento detectado por los satélites.

Gracias a los datos de Swarm, los científicos confirmaron que uno de estos parches se desplaza hacia el oeste, sobre África, lo que explica la expansión de la anomalía en esa región.

Swarm y su observación desde el espacio

La constelación de satélites Swarm fue lanzada en 2013 y ya logró el registro más largo del campo magnético terrestre desde el espacio.

Sus datos permiten actualizar modelos globales de navegación, monitorear el clima espacial y entender mejor la dinámica interna del planeta.

“Es realmente maravilloso ver el panorama general de nuestra dinámica Tierra gracias a las series temporales ampliadas de Swarm. Todos los satélites se encuentran en buen estado y proporcionan datos excelentes, por lo que esperamos poder extender este registro más allá de 2030, cuando el mínimo solar permitirá obtener información sin precedentes sobre nuestro planeta” Anja Strømme, directora de la misión Swarm.

El polo norte magnético se desplaza hacia Siberia

El informe de la ESA también destacó que, mientras el campo magnético se debilita en el hemisferio sur, aumenta su intensidad sobre Siberia.

En contraste, la zona de alta intensidad sobre Canadá se redujo casi al tamaño de la India.

Este fenómeno está relacionado con el desplazamiento del polo norte magnético hacia Siberia, un cambio que impacta los sistemas de navegación y confirma que el magnetismo terrestre es dinámico y sigue evolucionando.