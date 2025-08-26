GENERANDO AUDIO...

Cancelan vuelo de Starship de Space X este lunes. FOTO: Reuters

Fue cancelada la décima prueba del vuelo Starship de Space X este lunes 25 de agosto de 2025 por mal clima, la empresa ha informado que buscarán una próxima mejor oportunidad para realizar el vuelo que se había programado para este día.

La prueba buscaba continuar ampliando la cobertura operativa del cohete Super Heavy, con múltiples pruebas de combustión de aterrizaje planeadas, de acuerdo con la empresa en su página oficial.

Vuelven a suspender el lanzamiento de Starship

Durante su transmisión especial a través de X, 1.1 millones de espectadores esperaban este día el lanzamiento de la décima prueba del vuelo Starship, sin embargo, luego de haber empezado el conteo fue cortada la transmisión debido a que no pudo ser completado, posteriormente se ofreció la explicación a través de la cuenta de X de la empresa del millonario Elon Musk.

Conibio Global sigue su protesta contra Space X

La asociación civil Conibio Global, informó a través de Facebook que regresó a realizar su protesta pacifica en las aguas del Golfo de México, parte del descontento que ha surgido por las operaciones de Space X que aseguran dañan al medio ambiente, así como a la seguridad de los ciudadanos.

La asociación civil levantó la voz luego de que denunciara ante las autoridades la basura que deja la empresa aeroespacial en territorio mexicano.

Con 2 helicópteros #EEUU busca intimidar protesta contra SpaceX a Conibio Global A.C. en aguas nacionales del Golfo d #Mexico x desechos del Bostero 10 q explotará este domingo en aguas mexicanas, igual se unen a la protesta 10 embarcaciones d pescadores d #Matamoros #Tamaulipas pic.twitter.com/Gf7uSgdkP5 — GM (@WARRIOR324gm) August 24, 2025

El pasado domingo 24 de agosto, Conibio se manifestó con humo rojo simbólico para denunciar la “basura espacial” y daños ecológicos.

Por su parte, Space X tuvo que cancelar el despegue de Starship por “un problema con los sistemas en tierra”.

La protesta de la asociación civil se localizaba a escasos 4 kilómetros de la plataforma de lanzamiento, en aguas del Golfo de México.