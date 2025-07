El huracán Flossie, categoría 2, se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h, con rachas de 215 km/h y vientos máximos sostenidos de 175 km/h.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) logró capturar el movimiento del ciclón gracias a sus satélites.

Imagery via @NOAA's #GOESWest 🛰️ shows an eye developing as #HurricaneFlossie churns over the eastern Pacific today. #Hurricane #Flossie is currently a strong Category 2 storm. #GOES18



Latest updates: https://t.co/Pu1fZWiOFC https://t.co/fu3k78QgD5 pic.twitter.com/oxtZ50sy68