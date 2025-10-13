Cometa Lemmon cruzará el cielo nocturno de México este octubre, cómo verlo

GENERANDO AUDIO...

Así puedes ver el Cometa Lemmon. Foto: Getty Images

Un espectáculo astronómico se aproxima, el cometa C/2025 A6, nombrado como Lemmon, que fue descubierto a inicios de este 2025, está aumentando rápidamente su brillo y podría ser visible a simple vista desde México durante la segunda mitad de octubre.

De acuerdo con el sitio especializado, Space, los astrónomos estiman que alcanzará una magnitud de entre +3 y +4, comparable con las estrellas más brillantes del cielo nocturno.

¿Cuándo y dónde ver el cometa Lemmon en México?

Desde el 12 de octubre, el cometa Lemmon puede verse en el cielo de la madrugada, aproximadamente una hora y media antes del amanecer, hacia el noreste. Pero a partir del 16 de octubre, comenzará a aparecer también en el cielo vespertino, justo después del atardecer.

El mejor periodo para observarlo será entre el 22 y el 28 de octubre, cuando el cometa se encontrará bajo en el horizonte oeste-noroeste, poco después del anochecer.

Además, la Luna Nueva del 21 de octubre ofrecerá cielos más oscuros ideales para su observación. En esa misma fecha, Lemmon pasará cerca de la estrella Cor Caroli, en la constelación de los Canes Venatici, lo que servirá como punto de referencia.

El cometa se acercará al máximo a la Tierra el 21 de octubre, a unos 89 millones de kilómetros, y alcanzará su punto más cercano al Sol el 8 de noviembre. Estos dos momentos marcarán su máximo brillo y visibilidad.

El Cometa Lemmon fue descubierto el 3 de enero de 2025 por el Mount Lemmon Survey en Arizona, Estados Unidos, su nombre proviene del observatorio donde fue detectado.

Es un cometa de período largo, que tarda más de mil 100 años en completar su órbita alrededor del Sol, por lo que nadie vivo lo volverá a ver en su próximo paso.

Al principio, el Lemmon era un objeto extremadamente débil, con magnitud 21, pero desde agosto comenzó a incrementar su brillo con rapidez, sorprendiendo a los astrónomos. Si la tendencia continúa, podría convertirse en uno de los cometas más brillantes de 2025.

Cómo verlo y fotografiarlo

Para disfrutar el espectáculo, busca un sitio alejado de la contaminación lumínica, como áreas rurales o parques naturales, no se necesitará telescopio, aunque unos binoculares pueden mejorar la experiencia y permitir apreciar su cola azulada, formada principalmente por gas.

Cómo fotografiar el cometa Lemmon con tu celular

Capturar un cometa con el teléfono es posible, incluso sin equipo profesional. Solo necesitas un poco de paciencia, buena ubicación y algunos ajustes básicos.

Sigue estos pasos:

Usa un trípode o apoya el celular en una superficie estable para evitar que la imagen salga movida.

Activa el modo Noche o Astrofotografía (disponible en la mayoría de los smartphones actuales).

Desactiva el flash y cualquier filtro automático.

Si tu teléfono permite modo “Pro” o “Manual”, ajusta:

ISO: entre 1600 y 3200 para captar más luz.

Exposición: entre 5 y 10 segundos (más tiempo puede generar trazos en las estrellas).

Zoom: usa 1x o 2x; evita el zoom digital, ya que reduce la calidad.

Enfoca manualmente sobre una estrella brillante o punto lejano antes de disparar.

Toma varias fotos seguidas: algunas capturarán mejor la cola del cometa.

Si es posible, utiliza una app astronómica como Sky Tonight o Stellarium para ubicar el cometa con precisión en el cielo.

Si no logras verlo a simple vista, tu cámara podría detectarlo antes que tus ojos, ya que el sensor del teléfono capta más luz en larga exposición.

Aunque las previsiones son optimistas, los cometas pueden ser caprichosos, su brillo podría atenuarse o, con suerte, aumentar más de lo esperado.

Si las condiciones lo permiten, el Cometa Lemmon podría permanecer visible hasta principios de noviembre, ofreciendo uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes del año.