Cometa Lemmon podrá verse sin telescopio en México; checa cuándo y dónde

Se percibirá como una estrella difusa con una leve cola. Foto: AFP

El cielo nocturno ofrecerá uno de los espectáculos más esperados del año, el paso del cometa Lemmon, un visitante cósmico que solo se acerca a la Tierra cada mil 350 años, de acuerdo con el portal especializado en temas astronómico Star Walk.

Su aparición será visible desde la Ciudad de México sin necesidad de telescopio a finales del presente mes de octubre. En otras regiones de México también podrá observarse bajo condiciones serán muy similares a las de la capital mexicana.

Coincidirá con la luna nueva y las Oriónidas

Descubierto el 3 de enero de 2025 en el observatorio Mount Lemmon, en Arizona, se prevé que el cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcance su punto más cercano a la Tierra este 21 de octubre, coincidiendo con la luna nueva y con el máximo de la lluvia de meteoros Oriónidas.

Esta combinación permitirá observarlo con mayor claridad, sin interferencia de la luz lunar.

¿Cómo podrás verlo en México?

De acuerdo con la aplicación Star Walk, el fenómeno podrá apreciarse desde el 18 de octubre hasta el 12 de noviembre, aunque su máximo esplendor ocurrirá el 27 de octubre.

El Lemmon podrá verse poco después del atardecer, hacia el cielo occidental, cerca de la constelación de la Osa Mayor y de la estrella Arturo.

Sin embargo, el mejor momento para observarlo será entre el 25 y el 28 de octubre, cuando el cometa alcance su brillo máximo.

Como ejemplo, en la Ciudad de México, el 27 de octubre podrá verse después de la puesta del Sol y del final del crepúsculo, aproximadamente a las 18:27 horas.

Aunque para otras regiones de México podrían diferir el horario, las condiciones serán muy similares para observarlo.

No necesitarás telescopio

A simple vista, el cometa se percibirá como una estrella difusa con una leve cola, mientras que con binoculares mostrará más detalle.

Los astrónomos recomiendan observarlo desde lugares con baja contaminación lumínica y horizontes despejados, como zonas rurales o montañosas.

Un cometa milenario

El C/2025 A6 (Lemmon) es un cometa de periodo largo, cuya órbita alrededor del Sol supera más de mil 100 años, por lo que ninguna persona viva volverá a verlo.

Cuando fue descubierto, presentaba una magnitud muy débil, pero desde agosto incrementó su brillo rápidamente, sorprendiendo a los especialistas.

Si esta tendencia continúa, el Lemmon podría convertirse en uno de los cometas más brillantes de 2025, ofreciendo una oportunidad única para mirar al cielo y presenciar un evento que no se repetirá en milenios.