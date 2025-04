¿Cuándo y cómo ver el nuevo cometa C/2025 F2 (SWAN) durante el mes de abril?

| The Planetary Society

Abril viene imparable en lo que a fenómenos astronómicos se refiere, y es que, además de la hermosa Luna llena que tendrá lugar el próximo 12 de abril y la alineación planetaria del 17, el cuarto mes del año también dará la bienvenida al cometa C/2025 F2 (SWAN). Aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo? Del 14 al 27 de abril (aproximadamente)

Del 14 al 27 de abril (aproximadamente) ¿A qué hora? Antes del amanecer

Para verlo hay que dirigir la vista hacia el horizonte en el noreste en dirección a la constelación Pegasus. No obstante, a medida que avanza abril, SWAN aparecerá muy ligeramente más bajo en el cielo, más cerca de la constelación de Andrómeda, y será más difícil de detectar, indicó la organización no gubernamental The Planetary Society.

La Luna menguante, que se convertirá en una nueva Luna la noche del 27 de abril, puede ayudar a hacer más fácil observar el cometa durante este tiempo, agregó.

Los expertos sugieren utilizar un telescopio o binoculares para tener una mejor vista del cometa. Además, se sugiere acudir a algún lugar con una buena vista al horizonte, ya que el cometa no aparecerá muy alto en el cielo. Así como que esté alejado de la contaminación lumínica de la ciudad

Cometa C/2025 F2 (SWAN), ¿qué se sabe de este cometa recientemente descubierto?

El cometa C/2025 F2 (SWAN), también llamado cometa SWAN25F o cometa SWAN fue descubierto en marzo de este 2025. Según The Planetary Society este cuerpo celeste se ha vuelto significativamente más brillante desde su descubrimiento.

De hecho, pronostican que si el cometa continúa a lo largo de su tendencia actual, podría volverse lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista – posiblemente incluso desde el corazón de una ciudad, asegura

Los cometas son restos de roca y hielo de forma irregular que sobrevivieron a la formación del Sistema Solar o que nacieron de colisiones entre otros cuerpos del Sistema Solar y que ahora orbitan el Sol.