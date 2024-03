Eclipse solar 2024: ¿cómo fotografiarlo con tu celular de manera nítida y segura?

¿Cómo tomar fotos del eclipse solar 2024? | Foto: Getty Images

El eclipse solar total del próximo 8 de abril será el último evento astronómico de esta naturaleza hasta el año 2052, según Norberto Espíritu, astrónomo de Ruta Eclipse y Astrofísicos en Acción. Por esta razón, los observadores querrán fotografiarlo para guardar el recuerdo.

En Unotv.com te presentamos los lineamientos básicos para poder tomar fotografías del eclipse de 2024 desde el celular, así como con una cámara reflex o con el apoyo de un telescopio.

¿Cómo tomar fotos de eclipse solar 2024 de manera segura?

Lo más importante al momento de fotografiar el próximo eclipse solar es no apuntar la cámara del celular directamente al Sol, pues el chip del dispositivo se puede estropear, entre otros daños que puede sufrir el smartphone, dice Norberto Espíritu.

“Puede que tu cámara quede con píxeles muertos o que se dañe por completo, entonces se recomienda no apuntar la cámara del celular directamente al sol. No es seguro y, además, no vas a ver nada, sólo verás una imagen sobreexpuesta”. Norberto Espíritu, Astrofísicos en Acción

Por esta razón, se recomienda fotografiar el eclipse con los visores con certificación ISO 12312-2 2015 frente a la cámara del celular.

Para evitar filtraciones, la persona debe probar sus visores colocándolos entre el Sol y su mano para revisar que el artículo no permita el paso de la luz.

“Simplemente tenemos que asegurarnos de colocar el visor frente a la cámara del celular y con esto ya podemos apuntar directamente al Sol“, dice el astrónomo de Ruta Eclipse y Astrofísicos en Acción.

El visor debe cubrir por completo la cámara del smartphone, de lo contrario, la persona podría estar en riesgo de sufrir daños a la visión por la exposición directa a los rayos UV.

Por esta razón, se recomienda ponerle cinta adhesiva al celular para que esté seguro. Este mecanismo es seguro para tomar la foto. Asimismo, se debe mirar la pantalla y no el Sol no para evitar daños oculares.

¿Cómo ajustar tu celular para tomar la mejor foto del Sol?

Los celulares Android permiten configurar la cámara al “modo manual” o “modo Pro” para controlar la exposición, es decir, cuanta luz entra por el sensor, de acuerdo con Norberto Espíritu. Esto no es posible con dispositivos iOS.

“La cámara de muchos celulares está configurada para fotografías automáticas, para fotografiar retratos o paisajes. Pero la recomendación es meterse al modo manual para controlar la exposición, es decir, cuánta luz está entrando a tu cámara”. Norberto Espíritu, Astrofísicos en Acción

De esta manera, se ajustan los valores de tal manera que la imagen no quede sobreexpuesta. La recomendación es…

“El sol debe verse redondito, como un circulito perfectamente redondo. No debe de tener un un halo y no debe deslumbrar“, precisa el asociado de Ruta Eclipse.

También se recomienda practicar fotografiando al Sol antes del día del eclipse solar. Lo aconsejable es ensayar entre las 09:00 y 12:00 horas, debido a que aún no suben los contaminantes de la atmósfera y las imágenes se ven nítidas.

¿Cómo retratar el eclipse solar con una cámara reflex?

Así como en el caso del celular, nunca se debe apuntar la cámara directamente al Sol, pues se concentra la luz y, debido a que las cámaras cuentan con una lente de vidrio, se contra la luz del sol en el chip, provocando que se queme.

En cámaras reflex, los visores de protección no sirven, pues no alcanzan a cubrir por completo la superficie de la lente. Por esta razón, se debe conseguir un filtro especial.

Los filtros están hechos a la medida de cada marca de cámara (Canon, Nikon, etcétera) y los observadores pueden conseguirlos a través de Ruta Eclipse, fabricados por David Olivos.

El fotógrafo debe cerciorarse de que el filtro no esté suelto. “La prueba clásica es ponerlo de cabeza y ver que no se caiga”, dice Norberto Espíritu, quien también recomienda evitar impactar a la cámara para evitar accidentes.

De la misma forma que en los visores, se debe verificar que el filtro no tenga filtraciones de luz. Además de que se debe cerrar el diafragma y ajustar el ISO al mínimo.

¡No permitas que se sobrecalienten tus dispositivos!

Tanto para una cámara como para un celular, es importante dejar que el dispositivo descanse, ya que si está expuesto al Sol durante una o dos horas, puede sobrecalentarse.

“La recomendación es tomar fotos por intervalos, dejarla descansar unos 10 minutos a la sombra y así estar tomando fotos. Al final de cuentas, el eclipse dura más de dos horas y media entonces en ese tiempo se pueden tomar muchas muchas fotos”. Norberto Espíritu, Astrofísicos en Acción

Algunos dispositivos envían notificaciones alertando por sobrecalentamiento. Sin embargo, si el smartphone no cuenta con esta medida de seguridad, el usuario deberá percibir en qué momento la temperatura del celular es demasiado alta.

También puedes tomar fotos del eclipse solar con ayuda del telescopio

El telescopio no sólo es una herramienta de observación, sino que sirve para tomar fotos de eventos astronómicos como el eclipse 2024. “Sea pequeño o grande, todos los telescopios prácticamente sirven para observar el Sol con las medidas de seguridad adecuadas”, dice el experto de Ruta Eclipse.

“Hay que tener muchísimo cuidado de nunca apuntar el telescopio al Sol (…) tiene una lente muy grande y va a concentrar toda la luz en la salida. Con esto de verdad podemos quemarnos la piel, si aquí sale el rayo nos podemos quemar la piel, nos podemos quemar la retina, podemos quedar ciegos, incluso podemos provocar un incendio”. Norberto Espíritu, Astrofísicos en Acción

Para fotografiar el eclipse solar, se venden filtros especiales que cuentan con la certificación ISO 12312-2 2015 y vienen en varios tipos.

Algunos son de vidrio aluminizado.

También hay de polímero negro. Ambos filtros para el telescopio también se pueden conseguir en Ruta Eclipse.



“Los dos son seguros“, dice el astrónomo, quien hace un llamado a probar tales filtros colocándolos frente al sol y ubicarlos siempre en la entrada de la luz del telescopio, cerciorándose de que el filtro cubra por completo la entrada de la luz. Nunca en el ocular donde el observador pone el ojo.

Es importante comprobar que el filtro fijo, que no se caiga una vez que ya que está colocado. El especialista también recomienda adquirir este artículo en tiendas especializadas y no conseguirlas de exportación para confirmar que tengan las certificaciones internacionales.

Coloca tu celular para ver el eclipse solar en el telescopio

Norberto Espíritu recomienda usar un soporte en conjunto con el telescopio. Este accesorio evita que la “temblorina” de la mano sea un obstáculo para tomar una foto del eclipse solar de abril.

“Básicamente, se anclan al ocular, queda fijo y ya uno puede asegurar el celular y ya no tiembla. Ya no hay vibraciones y con esto ya no puede tomar una foto muy bonita y ponerla en redes sociales“, señala el astrónomo.

Los soportes se consiguen en tiendas de telescopios y se distribuyen a través de Ruta Eclipse, una asociación que apoya y orienta a los observadores para disfrutar del eclipse solar sin riesgos a la salud.