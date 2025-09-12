GENERANDO AUDIO...

¿El eclipse solar de septiembre se verá en México? | Foto: Cuartoscuro

El 21 de septiembre ocurrirá un eclipse parcial de Sol, el cual no será visible en México, por lo que el portal especializado en temas astronómicos, Time and Date, transmitirá en vivo este fenómeno astronómico para los observadores que no podrán apreciarlo en su país.

Este eclipse será visible desde Nueva Zelanda, además de una delgada franja de la costa oriental de Australia, varias islas del Pacífico y partes de la Antártida, de acuerdo con el propio Time and Date.

¿Cómo ver el eclipse solar del 21 de septiembre en línea?

El eclipse parcial de Sol se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube el próximo domingo 21 de septiembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Dicho portal compartirá cómo se ve este fenómeno astronómico desde Nueva Zelanda. “Ahí será a primera hora de la mañana del lunes 22 de septiembre“, según la descripción de la transmisión en vivo.

México no podrá ver este fenómeno: ¿por qué?

El eclipse solar parcial del 21 de septiembre no será visible en el país, lo mismo que sucedió con el eclipse lunar total del 7 y 8 del mismo mes, según confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 1 de septiembre.

“Ambos fenómenos podrán observarse en otras regiones del planeta, pero no en nuestro hemisferio”, destacó la institución académica mexicana.

¿La razón? El camino del eclipse se limita a las regiones remotas del hemisferio sur, de acuerdo con el portal especializado Star Walk.

El próximo eclipse solar tendrá lugar el 17 de febrero de 2026. Será un eclipse anular visible como un anillo de fuego sólo de la Antártida, es decir, tampoco se verá en México.

Luego, el 12 de agosto de 2026, se producirá un eclipse solar total. Será visible desde partes de Rusia, Groenlandia, Islandia y España. Se verá un eclipse parcial en gran parte de Europa, África y América del Norte.

¿Qué lugares del mundo sí podrán ver el eclipse de Sol?

Las mejores vistas vendrán de la región del Pacífico sur, donde la Luna cubrirá la mayor parte del disco solar, según el propio portal enfocado en temas astronómicos.

El punto más meridional de Nueva Zelanda, la Isla Stewart y partes de la Antártida costera serán los primeros lugares para experimentar el eclipse en su punto más profundo.

Star Walk ofreció un mapa con los mejores lugares del mundo para ver el eclipse solar parcial de septiembre el 22 de septiembre por la diferencia de horario:

Nueva Zelanda por completo verán un eclipse llamativo durante el amanecer del 22 de septiembre (porcentaje de cobertura de entre 60 y 73%)

por completo verán un eclipse llamativo durante el amanecer del 22 de septiembre (porcentaje de cobertura de entre 60 y 73%) Macquarie Island en Australia, donde casi el 80% del Sol estará escondido al máximo

en Australia, donde casi el 80% del Sol estará escondido al máximo Oban (Isla de Strastar ): con el 73% del Sol cubierto

): con el del Sol cubierto Christchurch : alcanzará el 69% del Sol cubierto

: alcanzará el del Sol cubierto Wellington : aquí estará el 66% del Sol cubierto

: aquí estará del Sol cubierto Auckland: se presentará el 61% del Sol cubierto

se presentará el del Sol cubierto Isla Macquarie: con el 78% del Sol cubierto

con el del Sol cubierto Estación Zucchelli en Antártida: alcanzará el 72% del Sol cubierto

alcanzará el del Sol cubierto Estación McMurdo: llegará a tener el 69% del Sol cubierto

El propio portal Star Walk destacó que este eclipse ocurrirá justo antes del equinoccio de septiembre, cuando el día y la noche son casi iguales en todo el mundo, “dándole un significado simbólico extra”.

¿Qué es un eclipse parcial de Sol?

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados, de acuerdo con la NASA.

Sólo una parte del Sol parece estar cubierta, lo que le da forma de medialuna. Durante un eclipse solar total o anular, las personas fuera del área cubierta por la sombra interna de la Luna ven un eclipse solar parcial.