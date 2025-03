El fundador de SpaceX, Elon Musk, anunció que el megacohete Starship viajará a Marte a finales de 2026, llevando a bordo el robot humanoide Optimus de Tesla. Además, afirmó que los vuelos tripulados podrían iniciar en 2029, aunque consideró que 2031 es una fecha más probable.

A través de su red social X, Musk informó que Starship realizará su primer vuelo a Marte con Optimus a bordo. Si la misión es exitosa, los vuelos con tripulación podrían comenzar en 2029.

