GENERANDO AUDIO...

Alertan por basura de Starship en aguas mexicanas | Fotos: CONIBIO Global

Las costas de Playa Bagdad de Tamaulipas siguen llenándose de basura espacial tras la undécima prueba de vuelo del megacohete Starship de SpaceX, por lo que la Capitanía del Puerto de Matamoros emitió una alerta a los pescadores para que eviten navegar por la zona, pues la posible presencia de desechos podría provocar accidentes marítimos.

Un día después de que la organización ambiental CONIBIO Global detectara la presencia de delfines muertos, los propios activistas siguieron recorriendo las costas tamaulipecas, en donde encontraron docenas de peces muertos y restos espaciales repartidos en 20 kilómetros de playa.

SpaceX, empresa espacial de Elon Musk, lanzó la undécima prueba de vuelo del cohete Starship el pasado lunes 13 de octubre desde Starbase en Texas, Estados Unidos (EE.UU.) con la intención de evaluar el diseño reutilizable del cohete gigante.

Emiten aviso náutico por posibles residuos de Starship

La Capitanía del Puerto de Matamoros, Tamaulipas, emitió este jueves un aviso náutico para evitar posibles daños colaterales debido a la presunta basura espacial de SpaceX en territorio Mexicano en Playa Bagdad.

“Esta capitanía del puerto de Matamoros, hace del conocimiento de la comunidad marítimo-portuaria que derivado del lanzamiento de prueba 11 de la aeronave Starship super heavy efectuado el lunes 13 de octubre existe la posibilidad de presencia de desechos provenientes de citada aeronave en aguas nacionales frente a Playa Bagdad”. Aviso a los marinos 107/2025

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

La posible existencia de desechos espaciales se extendería desde la línea fronteriza con Estados Unidos hasta los campos pesqueros del lado mexicano, según el aviso.

“Se les solicita navegar con precaución en el área mencionada, reduciendo la velocidad para evitar cualquier accidente marítimo”, remató la capitanía.

En caso de detectar objetos sospechosos, deberán reportarlos de inmediato a la Capitanía del Puerto, quien canalizará la información a la autoridad ambiental correspondiente.

Unas horas antes de que se emitiera este comunicado, la propia CONIBIO Global advirtió que los fragmentos del propulsor que estaban flotando en Playa Bagdad representaban un gran riesgo para las embarcaciones.

Cabe destacar que el tanque principal, de gran tamaño, habría sido asegurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en coordinación con autoridades municipales y Protección Civil.

Hasta el momento, se desconoce el lugar donde será resguardado el artefacto, mientras continúan los análisis y la investigación del caso.

Encuentran más basura y fauna dañada en Playa Bagdad

Durante la noche del miércoles 15 de octubre, elementos de CONIBIO Global realizaron un recorrido por Playa Bagdad, en donde encontraron dos decenas de peces alrededor de basura espacial, según dijo Jesús Elías Ibarra, presidente de la organización, a Unotv.com.

“Desconocemos si realmente la muerte fue por los contaminantes flotantes o por la explosión (que se presentó como parte del despegue de Starship“, precisó el especialista.

La empresa ambiental también anunció a través de redes sociales que su brigada encontró miles de fragmentos de plástico blanco que vendrían del cohete de SpaceX.

“Tenemos 20 kilómetros de playa Bagdad desde la boca del río al sur, son miles o tal vez millones de fragmentos de recubrimiento interno del propulsor, tristemente la fauna marina lo puede ingerir”. CONIBIO Global

Cabe destacar que la organización hizo brigadas a lo largo del día, en donde encontraron:

Residuos sólidos de color negro, con apariencia de caucho plástico.

Fragmentos blancos de material sintético, posiblemente parte del recubrimiento térmico del cohete.

Un tanque cilíndrico metálico, identificado preliminarmente como parte del sistema de propulsión o contraincendios del cohete Starship 11 de SpaceX.

Asimismo, hallaron un delfín sin vida, y otro flotando a un en el mar. Uno de ellos presentó signos que no corresponden a una muerte natural, de acuerdo con CONIBIO Global.

El equipo de la organización, con el apoyo del propio Elías Ibarra, quien es médico veterinario, anunció durante la tarde del miércoles que se le realizaría una necropsia especializada, que incluye:

Decapitación técnica para extraer el cráneo.

Envío de órganos y tejidos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT.

Además, se informó que se le realizarían estudios histopatológicos y neurológicos, para confirmar si la muerte está relacionada con la explosión del cohete y sus ondas de choque.

Este no es un problema nuevo en Playa Bagad

La presente alerta de basura espacial y daños a la fauna marina en Playa Bagdad no es la primera que se ha hecho.

El 27 de mayo de 2025, SpaceX ejecutó el noveno vuelo de prueba de Starship desde Boca Chica en Cameron, condado texano que colinda con Matamoros, Tamaulipas. En el transcurso de la prueba, el cohete explotó en aguas mexicanas en lugar de realizar el amerizaje previsto en el Golfo de México.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Dicho estallido, habría provocado una explosión sónica, un fenómeno con potencial destructivo para la fauna marina de la zona colindante a la explosión, es decir, cerca de Playa Bagdad, según dijo Jesús Elías Ibarra, presidente de CONIBIO Global a Uno TV.

“Una explosión sónica es una expansión que se hace debajo del agua y eso, conforme va avanzando, aturde a los peces y puede llegar hasta a matarlos. Y no solamente peces, sino tortugas, crustáceos, delfines, tiburones y todas las especies alrededor”.Jesús Elías Ibarra, CONIBIO Global

La explosión de mayo también provocó la caída de escombros de Starship, los cuales llegaron cerca de Playa Bagdad, en Tamaulipas, una región que ha perdido parte de su diversidad de peces, según declararon los propios pescadores de la zona.

Además de las explosiones sónicas provocadas por los estallidos de Starship, las vibraciones que se generan cuando el cohete despega generan una “especie de minitemblor“, según dijo el presidente de CONIBIO Global en julio de este año.

¿Qué provoca esto? “Hay casas que son muy antiguas y sus estructuras de concreto hidráulico han perdido fuerza y esas vibraciones han hecho que se cuarteen las las casas, que se quiebren ventanas“, señaló.

Diversas especies marinas también han sufrido los estragos de estos lanzamientos. Debido a la vibración en la arena, los nidos de casi 300 tortugas han quedado compactados, por lo que no pudieron escapar y murieron, de acuerdo con Jesús Elías Ibarra.

“Sí, hemos tenido pérdidas de especies debido al cohete“, señaló.