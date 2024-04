Eclipses se mueven de las leyendas y mitos a la ciencia; están asociados a grandes descubrimientos: José Franco

El lunes 8 de abril un eclipse total de Sol oscurecerá el cielo hasta cuatro minutos en el norte del México. Durango, Torreón y Mazatlán, son algunas de las ciudades donde se podrá apreciar este fenómeno natural, que no se repetirá en 28 años.

Al respecto, el doctor José Franco, investigador del instituto de Astronomía de la UNAM, recuerda que alrededor de los eclipses hay leyendas, tradiciones y mitos que se originaron en las culturas antiguas, no sólo en México.

“Es parte de nuestra herencia cultural, y como tal, se debe respetar y a la vez, desde la perspectiva científica, consideramos que un fenómeno como lo es el eclipse es algo natural que se da varias veces al año, entre dos y tres veces”, detalla el experto en entrevista con UnoTV.

El científico considera que dar a los eclipses una connotación fuera de la ciencia, significa “dotarlos de una connotación más bien mística” lo cual, también, se respeta.

El científico destaca que hay una serie de descubrimientos que se han dado a lo largo de la historia gracias a los eclipses y pone de ejemplo lo ocurrido en 1919, cuando hubo uno total de Sol que pasó por Brasil y llegó a África, lo que ocurrió un poco después de que Einstein desarrollara su teoría de la relatividad.

“Einstein propuso en esa teoría que la luz se desviaba en la presencia de objetos pasivos. Durante ese eclipse se logró comprobar que, efectivamente, la luz se desvía cuando pasa cerca del sol, lo cual no se podía hacer antes porque si no había un eclipse que tapara la intensidad luminosa del sol, no podíamos ver cómo cambiaban las posiciones de las estrellas cuando estaban cerca del sol. Gracias al eclipse esto se pudo corroborar”.

José Franco.