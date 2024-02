Fases del eclipse solar 2024: ¿qué pasará antes, durante y después de que se oscurezca el cielo?

El eclipse solar total del próximo 8 de abril será distinto al eclipse anular del año anterior. Una de las principales diferencias entre ambos tiene que ver con las fases del fenómeno que se vivirá en 2024. En Unotv.com te contamos cuáles serán estas etapas, así como lo que se podrá vivir antes y después de que se oscurezca el cielo en México.

Cinco estados de la República Mexicana vivirán la umbra del eclipse solar total de abril, es decir, sus habitantes podrán ver el cielo oscurecerse completamente, en lo que será la principal fase del evento astronómico que durará dos horas con 20 minutos en total, según Tania Arguijo, astrónoma de Ruta Eclipse.

El tiempo en que dure la totalidad, es decir el lapso en que se oscurezca el cielo, dependerá de la región. El lugar en que durará más tiempo es Nazas, Durango, en donde permanecerá por 4 minutos con 28.1 segundos, dice la experta.

La Luna cubrirá al Sol poco a poco y avanzará durante una hora con 10 minutos, aproximadamente, antes de llegar a las siguientes fases del evento astronómico:

Al llegar a la totalidad del eclipse solar total 2024, los lugares por los que atravesará la umbra vivirán un descenso en las tempreraturas, así como un comportamiento distinto por parte de los animales, según la experta de Ruta Eclipse.

Una vez que se haya completado el 100% del eclipse solar, las fases previamente mencionadas se repetirán de manera inversa. Primero aparecerá el anillo de diamante, luego las “Perlas de Baily” y finalmente, un eclipse parcial en lo que la Luna se reitra, en un proceso total de más de dos horas.

Cabe destacar que este fenómeno empezará a diferentes horas, dependiendo del lugar en el que se encuentre el observador, aunque el promedio es al medio día.

Además, la totalidad del eclipse puede variar entre cada zona, por lo que se recomienda verlo acompañado de un experto o astrónomo para saber qué etapa se encuentra en cada momento del evento.

Ver directamente un eclipse solar sin unos lentes certificados puede provocar ceguera, según Tania Arguijo. Sin embargo, las personas podrán ver el 100% del fenómeno sin necesidad de las gafas protectoras, dice la propia especialista.

“Cuando llegas a la totalidad ya no son necesarios los visores porque la Luna cubre al Sol en un 100%. La corona solar no afecta a la vista porque es muy delgada y transparente, no llega a nuestros ojos; es simplemente la exposición de esta capa solar que se ve siempre, por lo que no hay ningún peligro”.

Tania Arguijo, Ruta Eclipse