La experiencia de la microgravedad con Katya Echazarreta | Foto: Fundación Espacial

La Fundación Espacial de Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en ir al espacio, y Space for Humanity, abrieron una oportunidad de entrenar en un vuelo con microgravedad junto a mentores expertos de la industria aeroespacial, incluyendo a la propia astronauta jalisciense.

¿Qué es “Fly with Me in ZERO-G?

El programa “Fly with Me in ZERO-G” es un selecto grupo de personas que podrá entrenar en un vuelo con microgravedad junto a mentores expertos de la industria aeroespacial, según Space for Humanity, cadena de vuelos espaciales sin fines de lucro.

“Imagínate flotando sin peso junto a estos influyentes pioneros. ¡Esta es tu oportunidad de vivir tus sueños de astronauta y entrenar con Space for Humanity en un entorno de gravedad cero!”. Space for Humanity

Katya Echazarreta, fundadora de la Fundación Espacial, forma parte de la mesa directiva de Space for Humanity y será una de las guías en esta experiencia.

Dicho entrenamiento ayudará a los participantes a adaptarse a condiciones de microgravedad, mejorar su coordinación y aprender a desplazarse en un entorno similar al del espacio.

¿Qué es la microgravedad y qué efectos tiene en las personas?

Un ambiente de microgravedad es aquel que imparte una aceleración de pequeña magnitud a un objeto en comparación a la ejercida por la Tierra, según un estudio publicado en la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La exposición a un ambiente de microgravedad altera la distribución de los líquidos corporales y el grado de distensión de las venas craneales, y estos cambios en consecuencia son capaces de provocar remodelamiento estructural y alterar la autorregulación cerebral, señala el estudio.

Por otro lado, a nivel cardiopulmonar existe un incremento de las presiones en las cavidades cardíacas, situación que el sistema circulatorio compensa gracias a la dilución del plasma.

Además, las condiciones de microgravedad inducen una disminución de la densidad ósea. “Los astronautas dejan de estar cargados estáticamente por la gravedad (…) esta ausencia de carga tiene implicaciones significativas”, de acuerdo con el estudio.

¿Cómo entrenar en microgravedad con Katya Echazarreta?

El vuelo se llevará a cabo el próximo domingo 13 de abril de 2025 en Titusville, Florida, Estados Unidos. Cada mentor espacial, incluyendo a Echazarreta, elegirá a un seguidor mayor de 18 años como su invitado especial en el vuelo Zero-G.

Los usuarios pueden aplicar para esta experiencia gratuita entrando a la página oficial de la Fundación Espacial y seguir estos pasos:

Scrollea hasta encontrar el botón “Aplica ahora” Serás dirigido(a) a la página de Katya Echazarreta en Space for Humanity Sigue las cuentas sociales de Space for Humanity: Instagram: @spacehumanity

Facebook: @SpaceHumanity

X: @SpaceHumanity

LinkedIn: Space for Humanity

YouTube: @spaceforhumanity

TikTok: @spaceforhumanity Crea un video de menos de 90 segundos respondiendo a esto: El lema de Space for Humanity es “al espacio por la Tierra”: si tuvieras la oportunidad de ir al espacio, ¿cómo la usarías para beneficiar a la Tierra? Etiqueta a Space for Humanity (@spacehumanity) y a Katya Echazarreta (@katvoltage) en tu video. Usa el hashtag #FlyWithMeInZeroG en tu solicitud. Completa el formulario requerido en el siguiente link. Asegúrate de que tu cuenta y/o publicación sea pública para que Space for Humanity pueda ver tu envío.

La organización sin fines de lucro no estableció una fecha límite para inscribirse; sin embargo, el formulario sigue abierto con corte al 24 de febrero de 2025.

La Fundación Espacial está comprometida en crear oportunidades únicas para personas de México y Latinoamérica en el ámbito aeroespacial, según la página oficial de la propia fundación.

¿Quién es Katya Echazarreta?

Katya Echazarreta, nacida en Guadalajara, Jalisco, el 15 de junio de 1995, es ingeniera electrónica y activista espacial.

En 2022, se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio como parte de la misión Blue Origin NS-21.

Ha trabajado en la NASA como ingeniera y fue seleccionada entre más de 7 mil candidatos para su primer vuelo espacial. Actualmente, lidera iniciativas para fomentar la participación de Latinoamérica en la industria aeroespacial.