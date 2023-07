La increíble foto de los Anillos de Saturno que revela su brillo

El telescopio James Webb lo volvió a hacer. Y es que, el poderoso artefacto de visualización espacial se dirigió al famoso mundo anillado de Saturno para realizar sus primeras observaciones del planeta en el infrarrojo cercano, logrando captar una increíble foto del sexto planeta del Sistema Solar.

En la imagen se observa a Saturno extremadamente oscuro debido a la longitud de onda infrarroja observada por el telescopio, pues, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el gas metano absorbe casi toda la luz solar que cae sobre la atmósfera.

Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente de la imagen son los anillos de hielo de Saturno, ya que, permanecen relativamente brillantes, lo que lleva a obtener una apariencia inusual del planeta en la imagen de Webb.

“Los anillos de Saturno están formados por una serie de fragmentos rocosos y helados: las partículas varían en tamaño desde más pequeñas que un grano de arena hasta unas pocas tan grandes como las montañas de la Tierra”.

La imagen de Saturno fue tomada el 25 de junio de 2023. | Foto: NASA.

¿Qué nuevos detalles revela la increíble foto de Saturno tomada por el James Webb?

Esta nueva imagen de Saturno muestra claramente los detalles dentro del sistema de anillos del planeta, junto con varias de las lunas del planeta: Dione, Enceladus y Tethys.

No obstante, exposiciones adicionales más profundas que aún no han sido reveladas, permitirán al equipo sondear algunos de los anillos más débiles del planeta, que no son visibles en esta imagen, incluido el anillo G delgado y el anillo E difuso.

De hecho, recientemente, los investigadores utilizaron el James Webb para explorar a Enceladus y encontraron una gran columna que sale del polo sur de la luna que contiene partículas y cantidades abundantes de vapor de agua, la cual alimenta el anillo E de Saturno.

La foto de Saturno tomada por el telescopio James Webb también muestra detalles sorprendentes e inesperados de su atmósfera. Y es que, aunque la nave espacial Cassinni ya había observado la atmósfera saturniana con claridad, ésta es la primera vez que la atmósfera del planeta se ve con la claridad que permite la onda particular de 3,23 micrones, que es exclusiva de Webb.

Telescopio James Webb muestra a Saturno sin sus particulares rayas longitudinales

A diferencia de otras imágenes conocidas de Saturno, la nueva imagen tomada por el telescopio James Webb no muestra la familiar apariencia de rayas que se ve típicamente en las capas atmosféricas más profundas del planeta, ya que, según la NASA, las estructuras grandes, oscuras y difusas en el hemisferio norte no siguen las líneas de latitud del planeta.

Dicha irregularidad recuerda a las ondas planetarias a gran escala en los aerosoles estratosféricos muy por encima de las nubes principales, potencialmente similares a las observadas en las primeras observaciones Webb NIRCam de Júpiter .

¿Cómo fue posible obtener esta imagen?

La sorprendente fotografía del gigante de los anillos fue tomada por la NIRCam (Cámara de infrarrojo cercano) de Webb, como parte del “Programa 1247” de observación de tiempo garantizado de Webb.

El programa incluyó varias exposiciones muy profundas de Saturno, que fueron diseñadas para probar la capacidad del telescopio para detectar lunas débiles alrededor del planeta y sus anillos brillantes. De acuerdo con la NASA, cualquier luna recién descubierta podría ayudar a los científicos a armar una imagen más completa del sistema actual de Saturno, así como de su pasado.

Misiones como la Pioneer 11 de la NASA, las Voyagers 1 y 2, la nave espacial Cassini y el telescopio espacial Hubble han rastreado la atmósfera y los anillos de Saturno durante muchas décadas. Sin embargo, estas observaciones del telescopio James Webb son sóo una pista de lo que este observatorio agregará a la historia de Saturno en los próximos años a medida que el equipo científico profundiza en los datos para preparar resultados revisados ​​por pares.