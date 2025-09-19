La NASA confirma 6 mil exoplanetas y miles más en lista de espera

GENERANDO AUDIO...

La NASA confirma 6 mil exoplanetas. Foto: NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que el número de exoplanetas descubiertos fuera del sistema solar alcanzó la cifra histórica de 6 mil mundos confirmados, un hito que marca un antes y un después en la exploración espacial.

Además, la agencia estadounidense informó que existen más de 8 mil candidatos adicionales en espera de validación, lo que sugiere que el número de estos mundos podría crecer exponencialmente en los próximos años.

El conteo lo lleva el NASA Exoplanet Science Institute (NExScI), con sede en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), a través de su archivo oficial de exoplanetas.

Desde que se detectaron los primeros mundos fuera del sistema solar en la década de 1990, la misión de encontrar planetas similares a la Tierra o con condiciones habitables se ha convertido en una de las prioridades científicas de la agencia.

“Cada nuevo exoplaneta confirmado nos abre una ventana hacia la diversidad del universo”, explicó la NASA en su comunicado.

Estos hallazgos provienen de una combinación de misiones espaciales, telescopios terrestres y nuevas tecnologías de observación que han permitido detectar desde gigantes gaseosos similares a Júpiter hasta planetas rocosos con características semejantes a la Tierra.

Entre las herramientas clave para este avance se encuentra el telescopio espacial Kepler, que revolucionó el campo al identificar miles de posibles planetas en tránsito frente a sus estrellas.

Posteriormente, la misión TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) amplió la búsqueda con una cobertura más amplia del cielo. A esto se suma el telescopio espacial James Webb, que actualmente está proporcionando información sin precedentes sobre las atmósferas y composiciones químicas de algunos de estos exoplanetas.

Uno de los aspectos más interesantes es la posibilidad de que entre estos mundos existan entornos aptos para la vida.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado un planeta con condiciones idénticas a las de la Tierra, varios candidatos presentan atmósferas o temperaturas que los colocan dentro de la llamada zona habitable, es decir, la distancia óptima a su estrella para permitir la existencia de agua líquida.

La NASA destacó que este registro de 6 mil exoplanetas no solo es una cifra simbólica, sino también un recordatorio del ritmo acelerado de los descubrimientos.

En 2014, apenas se conocían unos mil 800 planetas confirmados; diez años después, la cifra se ha triplicado, impulsada por el perfeccionamiento en los métodos de observación.

Con más de 8 mil mundos aún pendientes de confirmación, los astrónomos consideran que lo descubierto hasta ahora es apenas “la punta del iceberg”.