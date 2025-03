GENERANDO AUDIO...

Moléculas orgánicas en Marte son objeto de estudio. Foto: shutterstock

Elementos de la NASA encontraron unas moléculas orgánicas en Marte, ante lo cual, un equipo de científicos se ha dado a la tarea de analizarlas, para deducir sus componentes, así como parte de la historia que podrían tener con el “planeta rojo”.

¿De qué están compuestas las moléculas orgánicas halladas en Marte?

Tras darse el hallazgo de las moléculas orgánicas en Marte, unos científicos comenzaron el análisis de un fragmento donde se localizaban. Se trata de una muestra de roca existente dentro del minilaboratorio Sample Analysis at Mars (SAM) del Curiosity, en ella encontraron las moléculas decano, undecano y dodecano.

Se cree que estos elementos, compuestos por 10, 11 y 12 carbonos, respectivamente, son fragmentos de ácidos grasos preservados en la muestra. Los ácidos grasos se encuentran entre las moléculas orgánicas que, en la Tierra, constituyen los componentes químicos básicos de la vida.

Se sabe que los seres vivos producen ácidos grasos para ayudar a formar las membranas celulares y realizar otras funciones. Sin embargo, también pueden producirse sin vida, mediante reacciones químicas desencadenadas por diversos procesos geológicos, como la interacción del agua con minerales en las fuentes hidrotermales.

¿Qué arroja el análisis del material encontrado en Marte?

Si bien no hay forma de confirmar el origen de las moléculas orgánicas en Marte, su simple hallazgo resulta emocionante para el equipo científico de Curiosity por un par de razones:

Una química orgánica avanzada

Los científicos de Curiosity ya habían descubierto moléculas orgánicas pequeñas y simples en Marte, pero este hallazgo proporciona la primera evidencia de que la química orgánica ha avanzado hacia la complejidad requerida para el origen de la vida en el planeta rojo.

El nuevo estudio también aumenta las probabilidades de que las grandes moléculas orgánicas que solo se pueden formar en presencia de vida, conocidas como “biofirmas”, se conserven en Marte, disipando la preocupación de que estos compuestos se destruyan tras decenas de millones de años de exposición a intensa radiación y oxidación.

Este hallazgo es un buen augurio para los planes de traer muestras de Marte a la Tierra para analizarlas con los instrumentos más sofisticados disponibles, afirman los científicos.

Muestra “Cumberland”

En el año 2015, Freissinet codirigió un equipo que, por primera vez, identificó de forma concluyente moléculas orgánicas marcianas en la misma muestra utilizada para el estudio actual. Apodada “Cumberland”, la muestra ha sido analizada en numerosas ocasiones y utilizando diferentes técnicas.

Curiosity perforó la muestra de Cumberland en mayo de 2013 y resultó estar repleto de fascinantes pistas químicas sobre el pasado de 3 mil 700 millones de años del cráter Gale, destaca la NASA.

Y ahora, con la localización de las moléculas orgánicas en Marte, de acuerdo con lo publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), sugiere que la química prebiótica podría haber avanzado más en Marte que lo observado previamente.