El equinoccio de otoño ocurre este lunes 22 de septiembre | Foto: Cuartoscuro

El equinoccio de septiembre dará paso al otoño este lunes 22 de septiembre a las 12:19 horas, tal como lo adelantó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En esta ocasión, la penúltima estación del año casi tres meses exactos, de acuerdo con los expertos universitarios.

Cabe destacar que el equinoccio de otoño de 2025 también marcó el momento en que la duración del día y la noche será casi la misma en todo el planeta Tierra, precisó la institución académica mexicana.

¿Cuánto durará el otoño en 2025?

Este lunes 22 de septiembre llega el equinoccio de otoño, inaugurando oficialmente la penúltima estación del año que, en esta ocasión, durará hasta el solsticio de invierno, que ocurrirá el próximo domingo 21 de septiembre de 2025.

Desde este día, las jornadas en México serán cada vez más cortas, con noches más largas, hasta culminar en el invierno, de acuerdo con la UNAM.

¿Qué es un equinoccio y por qué los días y noches duran lo mismo?

Los equinoccios se producen dos veces al año, en marzo (primavera) y en septiembre (otoño), cuando la posición aparente del Sol cruza el ecuador celeste.

“Esto provoca que sus rayos incidan de manera casi perpendicular sobre la superficie terrestre, generando que el día y la noche tengan una duración muy similar”. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

El término “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”.

Aunque en la práctica el día suele durar unos minutos más que la noche debido a la refracción atmosférica y al tamaño aparente del Sol, la simetría es suficiente para que el evento sea reconocido como un “equilibrio” entre luz y oscuridad.

Reciben el equinoccio de otoño en Chichén Itza

En sitios arqueológicos como Chichén Itzá, la luz solar proyecta figuras serpentinas sobre la Pirámide de Kukulkán durante los equinoccios, fenómeno que atrae a miles de visitantes.

Sin embargo, la agencia Cuartoscuro reportó que, este lunes 22 de septiembre, los visitantes de la zona arqueológica no pudieron ver las sombras por el clima nublado de esta mañana.

“Se esperaba que alrededor de las 4 de la tarde de este día el sol en contacto con el castillo de Chichen Itzá ocasionara el fenómeno de luz y sombra haciendo descender la sombra de la serpiente Kukulkán por las escalinatas” Cuartoscuro

Imagen: Cuartoscuro

A pesar de esto, miles de turistas locales, nacionales y extranjeros, acudieron a la zona arqueológica para recibir el otoño.

“Estas manifestaciones arquitectónicas revelan cómo las culturas mesoamericanas entendían la importancia de los ciclos astronómicos y agrícolas”, destacó la UNAM.