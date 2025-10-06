Luna de Cosecha 2025: hora y cómo ver la primera superluna este 6 de octubre

GENERANDO AUDIO...

La Superluna se podrá apreciar la noche de este 6 de octubre. Foto: Shutterstock

El cielo nocturno de este lunes 6 de octubre brindará un espectáculo astronómico con la Luna de Cosecha, que también será la primera superluna de este 2025.

La Luna llena de octubre aparecerá 6.6% más grande y 13% más brillante que una luna promedio, esto ocurre porque ésta estará cerca del perigeo, su punto más cercano a la Tierra, de acuerdo con el sitio Star Walk.

¿Cuándo ocurrirá la Luna de Cosecha?

¿Cuándo ocurrirá la Luna de Cosecha?

Fecha y hora para ver la Superluna de Cosecha 2025 ¿Cuándo? Noche del lunes 6 de octubre de 2025

Noche del lunes 6 de octubre de 2025 ¿A qué hora? Alrededor de las 21:47 horas

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna llena se encontrará a una distancia geocéntrica de 357,346 km, con un tamaño angular de 33,0 minutos de arco.

Para el 8 de octubre, la Luna alcanzará el perigeo, a 361,428 km de la Tierra y con un tamaño angular de 33,2 minutos de arco.

A pesar de que esta Superluna llegará a su máximo esplendor su primera noche, seguirá siendo visible hasta el 9 de octubre.

Para apreciar este fenómeno astronómico no será necesario el uso de binoculares o telescopios, solo basta con mirar al cielo para ver su esplendor.

¿Por qué se llama Luna de Cosecha?

Esta Luna llena recibe su nombre por aparecer más cerca del Equinoccio de Otoño, que este 2025 ocurrió el 22 de septiembre, aunque la Luna que ocurrió en este mes fue de maíz. Tradicionalmente, se asocia con el momento cumbre de la cosecha otoñal.

Según el Almanaque del Granjero de Maine, simboliza la recolección de cultivos. Diversas culturas le han dado nombres propios:

Los apaches la llaman la “Luna de la Recolección del Maíz”

La tribu creek en Alabama y Georgia, la “Luna de la Castaña Grande”

Los celtas, la “Luna de la Semilla” , en referencia a las plantas que producen semillas en esta época

, en referencia a las plantas que producen semillas en esta época Los chippewa y ojibwe la conocen como la “Luna de Arroz” , pues coincide con su cosecha

, pues coincide con su cosecha La tribu Oneida de Wisconsin la llama la “Luna de Alguien Almacena Alimentos”

Otros nombres son: “Luna del fabricante de maíz”, “Luna cuando se recoge el maíz” y “Se cosecha el maíz”.