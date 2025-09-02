Luna de maíz 2025: ¿qué día de septiembre es y por qué se ve roja?

GENERANDO AUDIO...

Luna de maíz 2025. Foto: Getty

La Luna de maíz 2025 se verá el próximo domingo 7 de septiembre, según el sitio especializado Starwalk. La Luna llena saldrá por el este al atardecer y se pondrá por el oeste poco antes del amanecer, por lo que entregará uno de los eventos astronómicos más esperados de 2025.

El satélite natural de la Tierra se verá con un tono muy particular debido a un fenómeno que pocas veces ocurre durante el año, momento que algunas etnias consideraban la última cosecha del verano.

¿Por qué se ve roja la Luna de maíz?

La luna de maíz se verá roja porque coincide con un eclipse lunar total, durante el cual la Luna adquiere un tono rojizo profundo. Además, durante este evento, el disco lunar atravesará la sombra de la Tierra. De este modo, el satélite permanecerá en color rojo durante una hora y 22 minutos, tiempo total que tarda la fase.

¿Cómo verla?

Para quien viva en ciudad, deberá alejarse un poco de la contaminación luminosa

Unos binoculares o un telescopio son una buena alternativa

Significado de la luna de maíz

Las tribus nativas americanas llamaban a la Luna llena de septiembre “Luna de maíz” porque señalaba la época de la cosecha al final del verano. Cada tribu tenía sus propias variantes del nombre, dada la importancia del maíz en su vida. Por ejemplo, los Abenaki la llamaban Corn Maker Moon, mientras que los Zuni la describían como “la Luna cuando todo madura y se cosecha el maíz”.

Luego del término de la Luna de maíz 2025, la siguiente se podrá ver hasta el 26 de septiembre de 2026

Próximas Lunas llenas 2025

Aquí tienes las próximas Lunas llenas de 2025:

7 de octubre: Superluna de la Cosecha

5 de noviembre: Superluna del Cazador