Luna de sangre: ¿será visible en México este 7 de septiembre?

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

La Luna llena del mes de septiembre dará un espectáculo particular, y es que, además de ser la luna de maíz, también tendrá lugar una luna de sangre, producto de un impresionante eclipse lunar total que teñirá la Luna de rojo durante 82 minutos, según el sitio especializado Starwalk.

Ambos fenómenos astronómicos ocurrirán entre las 10:00 y las 14:00 horas del centro de México este próximo 7 de septiembre. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre ellos.

¿La luna de sangre podrá verse en México?

El eclipse de Luna de Sangre no podrá ser visible en México debido a que no coincidirá con la noche, pues según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), este evento astronómico ocurrirá de las 10:27 a las 13:56, hora de la capital.

Los países en los que sí podrá ser posible admirar la Luna de sangre son: Australia, Europa, India, China, Rusia, África y Asia. De acuerdo con Starwalk, aproximadamente 7.03 mil millones de personas, es decir, el 88% de la población mundial, podrán ver al menos una parte de la fase total, y alrededor de 6.27 mil millones de personas, que equivale al 77% podrán verla de principio a fin.

Luna de sangre: día y hora ¿Cuándo? Domingo 7 de septiembre de 2025

Domingo 7 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? De las 10:27 a las 13:56 horas

De las 10:27 a las 13:56 horas ¿En dónde? Australia, Europa, Asia y África

Fuente: INAOE/Starwalk

¿Y la luna de maíz?

La luna de maíz sí podrá ser vista en la República Mexicana durante la noche del mismo domingno 7 de septiembre. Este 2025 la Luna llena de septiembre recibirá el nombre de Luna de maíz; aunque, generalmente, su nombre es luna de cosecha, la cual se caracteriza por ser la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño. Sin embargo, este año la Luna llena más cercana al equinoccio, ocurrirá en octubre.

La razón por la que la luna de la cosecha varía de mes, es que el mes lunar no coincide con el equinoccio. Si bien, normalmente, la Luna llena más cercana ocurre en septiembre, aproximadamente cada tres años cae en octubre.

Cuando la Luna Llena de octubre no es una Luna de la Cosecha, se conoce como Luna del Cazador.

Luna de maíz: ¿cuándo y a qué hora verla? ¿Cuándo? Domingo 7 de septiembre de 2025

Domingo 7 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? 12:08 horas

Fuente: INAOE

La Luna llena de este mes estará a una distancia geocéntrica 369 mil 644 km y tendrá un tamaño angular de 32,3 minutos de arco, indicó el INAOE.

¿Cómo ver la Luna llena de septiembre?

Para disfrutar de la fase llena del satélite natural no es necesario utilizar ningún dispositivo de observación, basta con mirar al cielo en el momento en que la noche empiece a caer en el cielo, lo cual ocurrirá pasadas las 18:45 horas.

No obstante, la mejor hora para verla será cuando la noche esté más oscura, lo cual ocurrirá alrededor de las 00:37 horas.

La Luna llena de septiembre también tiene nombres tradicionales; el más conocido es luna de maíz, debido a que las tribus nativas americanas cosechaban su maíz en esa época.