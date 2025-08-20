GENERANDO AUDIO...

El cielo nocturno se prepara para un fenómeno poco común, la luna negra, que ocurrirá el 23 de agosto de 2025, según el portal especializado Time and Date. Sin embargo, esta vez será especial ya que coincide con la última noche de Perseidas, la lluvia de meteoros más famosa del año.

Aunque este tipo de luna no puede verse, su sincronía con el pico final de las Perseidas, que termina el 24 de agosto, convierte esta fecha en una oportunidad única para los amantes del cielo nocturno.

¿Qué es la luna negra y por qué es tan rara?

La luna negra no es un término astronómico oficial, pero se usa para describir ciertas combinaciones inusuales de Lunas Nuevas dentro del calendario.

Existen dos tipos principales:

Luna negra mensual : cuando hay dos Lunas Nuevas en el mismo mes .

: cuando hay . Luna negra estacional: cuando ocurren cuatro Lunas Nuevas en una misma estación (primavera, verano, otoño o invierno), y la tercera de ellas recibe este nombre.

La de agosto de 2025 será una luna negra estacional, fenómeno que solo sucede aproximadamente una vez cada 33 meses. En contraste, la variante mensual ocurre cada 29 meses, explicó Time and Date.

¿Por qué no se puede ver una luna negra?

Durante una Luna Nueva, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol. Su cara visible no refleja luz solar hacia la Tierra y, además, se pierde en el brillo del Sol. Por eso, no es visible en el cielo nocturno.

La única forma de ver una Luna Nueva es cuando ocurre un eclipse solar, ya que la silueta de la Luna puede bloquear parcial o totalmente al Sol. Tal fue el caso del famoso eclipse del 21 de agosto de 2017, conocido como el Gran Eclipse Americano, que también coincidió con una luna negra estacional.

Otras definiciones de luna negra

Aunque las dos variantes anteriores son las más comunes, existe una tercera definición menos conocida, que ocurre exclusivamente en febrero.

En años muy específicos, febrero puede no tener ninguna Luna Nueva ni Luna Llena , ya que es más corto que el ciclo lunar.

, ya que es más corto que el ciclo lunar. Esto sucede cada 19 años. En esos casos, enero y marzo tienen dos Lunas Nuevas, y a febrero se le denomina mes de luna negra.

La próxima vez que esto suceda será en febrero de 2033 en lugares como Nueva York, según datos de Time and Date. La última vez fue en 2014.

¿Qué significa la luna negra para algunas culturas?

Para ciertos grupos espirituales y seguidores del paganismo moderno, como la Wicca, la Luna Negra tiene un significado simbólico poderoso. Se cree que es un momento ideal para rituales de introspección, renovación o liberación emocional.

Aunque estos significados no tienen base científica, su popularidad ha crecido en los últimos años gracias a las redes sociales y al interés creciente por la astrología y la espiritualidad alternativa.