Las seis mujeres que formarán parte de la misión al espacio. Foto: Blue Origin

Blue Origin anunció que Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn y Lauren Sánchez formarán parte de su misión al espacio NS-31.

La misión será el undécimo vuelo humano del programa New Shepard y el trigésimo primero de su historia.

Hasta la fecha, el programa ha llevado a 52 personas por encima de la línea Kármán, el límite del espacio reconocido internacionalmente.

Esta es la primera tripulación de vuelo compuesta exclusivamente por mujeres desde el vuelo espacial en solitario de Valentina Tereshkova en 1963.

¿Quiénes son las mujeres de la misión NS-31 de Blue Origin?

Katy Perry

Katy Perry es la artista femenina con mayores ventas en la historia de Capitol Records y una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos con más de 115 mil millones de reproducciones.

La cantantes es una defensora activa de muchas causas filantrópicas, incluso como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, donde usa su poderosa voz para garantizar el derecho de todos los niños a la salud, la educación, la igualdad y la protección, y su propia Firework Foundation, que empodera a los niños de comunidades desatendidas encendiendo su luz interior a través de las artes.

Aisha Bowe

Aisha es una excientífica de cohetes de la NASA, emprendedora y defensora global de STEM. Es la directora ejecutiva de STEMBoard, una empresa de ingeniería reconocida dos veces en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento de Estados Unidos.

También es fundadora de LINGO, una empresa de tecnología educativa que tiene la misión de equipar a un millón de estudiantes con habilidades tecnológicas esenciales.

Amanda Nguyen

Amanda es una científica investigadora en bioastronáutica. Se graduó en Harvard y realizó investigaciones en el Centro de Astrofísica de Harvard, el MIT, la NASA y el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas.

Nguyen trabajó en la última misión del transbordador de la NASA, STS-135, y en la misión al exoplaneta Kepler.

Por su defensa de las sobrevivientes de la violencia sexual, fue nominada al Premio Nobel de la Paz y galardonada como Mujer del Año por la revista TIME.

Como la primera astronauta vietnamita y del sudeste asiático, el vuelo de Amanda es un símbolo de reconciliación entre Estados Unidos y Vietnam, y destacará la ciencia como una herramienta para la paz.

Gayle King

Gayle es una periodista galardonada, copresentadora de CBS Mornings, editora general de Oprah Daily y presentadora de Gayle King in the House en la radio SiriusXM.

En una carrera que abarca décadas, King ha sido reconocida como una entrevistadora talentosa y compasiva capaz de abrirse paso entre el ruido y crear conversaciones significativas.

Kerianne Flynn

Después de una exitosa carrera en moda y recursos humanos, Kerianne Flynn ha pasado la última década canalizando su energía hacia la construcción de comunidades a través de su servicio en juntas directivas y trabajo sin fines de lucro con The Allen-Stevenson School, The High Line y Hudson River Park.

Apasionada por el poder transformador de la narración, Kerianne ha producido películas que invitan a la reflexión como “This Changes Everything” (2018), que explora la historia de las mujeres en Hollywood, y “LILLY” (2024), un poderoso homenaje a la defensora de la remuneración justa Lilly Ledbetter.

Lauren Sánchez

Lauren es una periodista ganadora del premio Emmy, autora de best-sellers del New York Times, piloto, vicepresidenta del Bezos Earth Fund y madre de tres hijos.

En 2016, Sánchez, piloto de helicóptero con licencia, fundó Black Ops Aviation, la primera empresa de producción y filmación aérea propiedad y operada por mujeres.

Sánchez lanzó su primer libro infantil, bestseller del New York Times, The Fly Who Flew to Space, en 2024. Su trabajo en la aviación le valió el premio Elling Halvorson Vertical Flight Hall of Fame en 2024 por su experiencia como piloto de helicóptero y empresaria de la aviación.

El primer vuelo de Blue Origin integrada por mujeres se dará durante la primavera.