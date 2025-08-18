GENERANDO AUDIO...

Organizadores reciben amenazas por protesta contra SpaceX. Foto: AFP – Shutterstock

La Organización Conibio Global realizará la “Operación Golfo de México“, una protesta pacífica en la Playa Bagdad de Tamaulipas contra el décimo lanzamiento de prueba del cohete Starhip, contemplado por parte de la empresa SpaceX para el próximo domingo 24 de agosto en Estados Unidos (EE.UU.).

Los activistas declararon a Unotv.com que han recibido amenazas por esta protesta. Cabe destacar que también fueron los primeros en denunciar que SpaceX envió una plataforma no autorizada a aguas mexicanas para recoger los restos de su cohete, el cual explotó en mayo de este año.

Así protestarán contra el décimo lanzamiento de Starship

Conibio Global detalló que el objetivo de la “Operación Golfo de México” es manifestar de forma pacífica su preocupación por los posibles impactos de las actividades de la empresa espacial sobre el ecosistema marino mexicano.

En entrevista con Uno TV, Jesús Elías Ibarra, presidente de la organización, detalló que tienen entre 10 y 30 embarcaciones listas para ubicarse cerca del límite de aguas jurisdiccionales mexicanas frente a Playa Bagdad cuando despegue el cohete Starship.

“Tendremos hasta 30 embarcaciones y lanzaremos bengalas color sangre. Estamos haciendo el llamado a todos los ciudadanos mayores de edad, pues es una actividad de alto riesgo”. Jesús Elías Ibarra, Conibio Global

¿Y por qué se colocarán justamente en ese lugar? Porque, debido a cuestiones de seguridad, SpaceX no puede efectuar el lanzamiento si hay embarcaciones en esta región, ya que son zonas en las que pueden caer escombros por posibles explosiones.

“Si hay una sola embarcación, no se puede hacer el lanzamiento“, detalló el presidente de Conibio Global en entrevista este lunes 18 de agosto.

Por otro lado, en un oficio entregado a autoridades tamaulipecas, la organización también aseguró que pretende visibilizar la importancia de proteger el mar como hábitat vital y patrimonio natural de México

No ha habido respuesta por “Operación Golfo de México” contra SpaceX

El pasado miércoles 13 de agosto, Conibio Global anunció que Perla Vega entregó un oficio a la Capitanía de Puerto de Matamoros para hacer una activación pacífica en Golfo de México contra el nuevo despegue de prueba de Starship.

De esta manera, solicitó autorización para llevar a cabo la activación pacífica para concientizar y protestar en aguas de jurisdicción mexicana en la fecha en que SpaceX realice su próximo vuelo de prueba, según se lee en el oficio.

Sin embargo, no recibieron respuesta por parte de la autoridad. “Ya pasaron varios días y no hay constatación. Al no haber una respuesta negativa, nosotros lo tomamos nosotros como una afirmación de que podemos proceder”, dijo.

Por otro lado, aseguró que el Gobierno de México ya debería tener los resultados de impacto ambiental por la basura espacial de SpaceX que efectuó su gabinete; sin embargo, hasta el momento, no se ha revelado el informe que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a dar el pasado 23 de julio.

Jesús Elías Ibarra consideró que la “Operación Golfo de México” podría ayudar a las autoridades federales a volver a darle importancia a la situación.

Presidente de Conibio denuncia amenazas por la “Operación Golfo de México”

Elías Ibarra dijo a Uno TV que un grupo de fanáticos de SpaceX, identificado en Facebook como Space Suoder, ha arremetido en su contra tras expresar su voluntad de manifestarse contra el décimo lanzamiento de prueba de Starship.

Además, el presidente de Conibio Global denunció que tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte en los últimos cuatro días. “Son fanáticos que tienen conocimiento de mi correo“, reconoció.

Sin embargo, aseguró sentirse tranquilo, pues diversos líderes ambientales a nivel nacional le han manifestado su apoyo.

A pesar del apoyo, Ibarra confesó que no existen garantías de seguridad para los ciudadanos que decidan participar en la llamada “Operación Golfo de México“.

“No hay garantía de que las cosas puedan salir bien o mal. El viernes haré una transmisión en vivo en la que dejaré claro a quienes quieran acompañarnos, que es bajo su propia responsabilidad”. Jesús Elías Ibarra, Conibio Global

Sin embargo, esto no significa que los participantes no serán protegidos por los organizadores, pues ofrecerán chalecos salvavidas y equipo de seguridad reglamentario.

Además, Conibio Global se comprometió a coordinarse con autoridades marítimas para evitar incidentes; sin embargo, no hay planes de claudicar en estos esfuerzos para proteger a la fauna marina frente a los lanzamientos de SpaceX.

¿Cómo ha afectado Starship a la biodiversidad marina mexicana?

La organización detectó que, producto del más reciente lanzamiento de prueba de Starship, un nido de tortugas eclosionó y ocho quedaron compactados por la vibración del cohete.

Como consecuencia, al menos 800 tortugas no pudieron salir de sus nidos y murieron, de acuerdo con el presidente de Conibio Global.

Por otro lado, Elías Ibarra denunció que los pescadores han comenzado a tener números bajos porque las vibraciones de los cohetes de SpaceX ahuyentan a los peces, aunque esto también afecta a las aves de la zona.

“Las aves se espantan y tiran a los polluelos al mar a la superficie y mueren“, dijo.

Un recuento a la situación de SpaceX y Tamaulipas

El martes 27 de mayo, SpaceX llevó a cabo el noveno vuelo de prueba de su megacohete Starship, el cual llegó al espacio pero la nave explotó antes de su descenso previsto a Tierra.

Ese día, el vehículo de lanzamiento despegó de las instalaciones de Starbase en Texas, EE.UU., pero el cohete Super Heavy explotó en lugar de realizar el amerizaje previsto en el Golfo de México.

Posteriormente, unos días más tarde, los restos se encontraron frente a Playa Bagdad, Tamaulipas.

A inicios de junio, la asociación civil CONIBIO Global encontró una bengala de fósforo, químico con potencial tóxico para humanos y animales marinos, como parte de los restos de la nave Starship.

“Al haber millones de partículas, es peligroso no solamente para los humanos, sino también para la fauna marina”, según dijo Elías Ibarra, presidente de CONIBIO Global.

¿Qué pasa con la basura espacial de SpaceX en Tamaulipas? | Foto: UnoTV

Entre la basura se encuentran toneladas de plástico, aluminio y metal, además de combustibles con el potencial de generar gases de efecto invernadero que, a la postre, pueden dañar la salud de personas susceptibles a problemas respiratorios, según el experto.

Por esta razón, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el 25 de junio que reuniría a su gabinete de expertos para determinar los riesgos ambientales y sanitarios producto de estos riesgos. Asimismo, aseguró que analizaría las medidas legales correspondientes.

Casi un mes después, la Jefa del Ejecutivo informó que el reporte al respecto se presentaría en cuestión de unas semanas, aunque adelantó que, efectivamente, ha habido perjuicios al respecto.

El pasado 26 de junio, SpaceX aseguró que no existen riesgos para el área circundante en donde cayeron los restos de la nave espacial Starship.

“Pruebas independientes previas realizadas a los materiales dentro de la nave espacial, incluyendo análisis de toxicidad, confirman que no presentan riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos”. SpaceX

Durante casi dos meses, nadie se hizo cargo de retirar los escombros del cohete Starship hasta que a finales de julio los pescadores de la zona identificaron una plataforma retirando los escombros de SpaceX.

El 23 de julio,Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), confirmó que se trató de una plataforma estadounidense que recuperó los restos del cohete Starship en aguas mexicanas del Golfo de México, contratada por la empresa SpaceX y que fue instalada sin permisos y no cumplió con los requisitos para operar.

Claudia Sheinbaum también informó que, tal como adelantó en junio, ya se terminó el estudio sobre los daños ambientales provocados por los escombros de SpaceX. “Sí tiene afectaciones a nuestro país“, confirmó.

El estudio, que se planeaba presentarse la semana entrante, aún no se ha hecho público.

A casi un mes de la polémica en torno a la plataforma, SpaceX ya tiene agendado el décimo vuelo de prueba de Starship para el domingo 24 de julio a las 17:30 horas (Tiempo del centro de México)