Proyecto Chrysalis: la nave para llevar a humanos a otro planeta habitable
El Proyecto Chrysalis es la nave que ganó un concurso donde equipos interdisciplinarios tuvieron que imaginar un vehículo espacial interestelar y que estuviera diseñado para cumplir un viaje de al menos 400 años a un planeta habitable, o sea a un sistema estelar cercano, como Alfa Centauri.
Todo nació del estudio Project Hyperion, el cual explora la viabilidad de los viajes interestelares tripulados a través de buques de generación, utilizando tecnologías actuales y de futuro cercano.
Estas naves se crean para viajes interestelar de larga duración, donde el trayecto puede tardar siglos en completarse. La idea, es que la tripulación inicial viva, se reproduzca y muera en el vehículo espacial, con sus descendientes continuando el viaje hasta llegar al destino, pues la estimación de rangos es un traslado que dure hasta cuatro siglos.
¿Cómo nace el Proyecto Chrysalis?
Un comité, integrado por expertos de la NASA y universidades de Estados Unidos, dio el primer lugar al Proyecto Chrysalis por ser el más fiable para llevar a humanos hasta Alfa Centauri.
Chrysalis es concebida como un hogar autosuficiente para transportar a generaciones de humanos durante siglos, hasta llegar al sistema planetario Alfa Centauri. Su nombre refleja la idea de un refugio que protege y une a su población, permitiendo que evolucionen cultural y psicológicamente a lo largo del viaje.
Objetivos clave de la misión Proyecto Chrysalis
- Transportar con seguridad al menos mil personas hacia Alfa Centauri, idealmente con equilibrio de género
- Colocar la nave en una órbita estable alrededor del planeta elegido
- Desembarcar a la tripulación y carga en un asentamiento previamente preparado
- Preservar la diversidad cultural, biológica y tecnológica de la Tierra
Requisitos planteados para la misión
- Viaje de al menos cuatro siglos
- Autosuficiencia total y estabilidad social
- Salud psicológica y unidad comunitaria
- Hábitats con ecosistemas similares a los terrestres
Proyecto Chrysalis no es solo un transporte interestelar, sino un experimento social y evolutivo a escala cósmica.
Algunas de sus características
- Nave de forma cilíndrica
- Con capacidad multigeneracional
- Podría medir entre 50 y 58 kilómetros
- Su rotación constante crearía gravedad artificial, lo que permitiría el desarrollo de la vida en su interior
- Contiene un ecosistema dividido en capas (almacén, módulos habitables, sección de mando y jardines o huertos)
- Por dentro tendría estructuras de columnas con espacios habitables de varios pisos
Esta nave fue diseñada con interiores personalizados con una arquitectura modular que permite el cambio y la adecuación de las funciones del espacio a lo largo de generaciones de ocupantes.
- Viaje generacional y los retos que implica
Durante los aproximadamente 400 años de trayecto, los habitantes podrían enfrentar cambios en su percepción del tiempo, límites espaciales e identidad colectiva. Por lo que, cada generación tendría que desarrollar su propia cultura, valores y visión del mundo.
Es posible que, para las últimas generaciones, la idea de vivir en un planeta sea menos relevante que su vida en el espacio, viéndose como criaturas del cosmos integradas en una biosfera artificial junto con tecnologías avanzadas e inteligencia artificial (IA).
La importancia del sentido de pertenencia
El diseño de la Chrysalis considera que la motivación y el sentido de propósito serán esenciales para mantener la salud psicológica. Ser parte de una misión épica para la humanidad dará cohesión a la comunidad.
Abandonar la Tierra implica un impacto emocional profundo, por lo que la selección de voluntarios y la preparación cultural fueron consideradas como prioritarias.
¿Cuándo saldría de viaje Proyecto Chrysalis?
De momento, no se ha definido una posible fecha, así como candidatos dispuestos a participar en un viaje interestelar.