¿Qué es una luna negra? El misterioso fenómeno que sucederá este sábado 23 de agosto

La luna negra es un evento que tendrá lugar este sábado 23 de agosto y suele ocurrir una vez cada 33 meses, por lo que la próxima vez que se posicionará en el cielo será el 20 de agosto de 2028, de acuerdo con el portal especializado Time and Date.

Debido a la naturaleza de este fenómeno, no será visible en México ni en ninguna otra parte del mundo; sin embargo, esta vez será especial ya que coincide con el fin de la lluvia de estrellas Perseidas, lo que las hará más visibles al no empatar con la luz lunar.

“Con suerte, podrías tener la oportunidad de ver el final de la lluvia de meteoros de las Perseidas, que terminará alrededor del 24 de agosto“, señalan los expertos del portal estadounidense.

Foto: Getty Images//Ilustrativa.

¿Qué es la luna negra?

La luna negra tiene dos posibles definiciones, de acuerdo con el propio portal de Time and Date:

Luna negra mensual: La segunda Luna nueva en un solo mes calendario con dos lunas nuevas. Esto es lo más común y ocurre aproximadamente una vez cada 29 meses. Luna negra de temporada: La tercera Luna nueva en una temporada de cuatro Lunas nuevas. Estas Lunas negras son un poco más raras y ocurren una vez cada 33 meses.

La luna negra de este 23 de agosto es de temporada, debido a que es la tercera luna nueva del actual verano astronómico, que comenzó el pasado solsticio de verano y concluirá el próximo equinoccio de otoño:

25 de junio

24 de julio

23 de agosto

21 de septiembre

¿Y por qué sucede? Las estaciones de la Tierra son de tres meses aproximadamente y típicamente tienen tres Lunas nuevas, pero a veces una temporada tiene cuatro Lunas nuevas.

¿Por qué este evento no será visible?

Dado que la luna negra es, esencialmente, una luna nueva, no será visible en el cielo, de acuerdo con Time and Date.

“Durante esta fase lunar, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, con su lado oscuro de frente. Además, sale y se pone aproximadamente al mismo tiempo que el Sol, lo que significa que está demasiado cerca de su brillante resplandor para ser vista”. Time and Date

Los expertos aclaran que sólo se puede ver una Luna nueva durante un eclipse solar, e incluso entonces, sólo con el equipo de seguridad adecuado, como gafas de eclipse, para evitar daños oculares permanentes.

La luna negra visible más reciente ocurrió durante el eclipse solar del 30 de abril de 2022: una Luna Negra mensual. Antes de eso, una luna negra estacional fue visible desde la Tierra durante el Gran Eclipse Americano del 21 de agosto de 2017.

La luna negra llega este 23 de agosto, pero podría llegar antes en tu estado…

Los expertos de Time and Date adelantaron que, en 2025, la mayor parte del mundo experimentará la luna negra estacional este sábado 23 de agosto; sin embargo, algunas regiones la recibirán desde el viernes 22.

La mayor parte de México tendrá este evento pasada la media noche del sábado. Otras partes del mundo que la recibirán este sábado son:

Este y centro de EE. UU.

Canadá

América Central

Sur de Europa

África

Asia

Australia

Nueva Zelanda



Sin embargo, el noroeste de México recibirá este evento antes de la media noche del sábado, por lo que se postrará este mismo viernes 22 de agosto. Otros lugares donde esto sucederá son:

Oeste de EE. UU.

Oeste de Canadá

Alaska y Hawái

Samoa Americana, Islas Cook y Polinesia Francesa

Dado que la Luna nueva ocurre en una hora universal exacta, en este caso, a las 06:06 UTC del 23 de agosto, la fecha del evento en el calendario local depende de tu zona horaria, remata Time and Date.

Otras definiciones de luna negra

Aunque las dos variantes anteriores son las más comunes, existe una tercera definición menos conocida, que ocurre exclusivamente en febrero.

En años muy específicos, febrero puede no tener ninguna Luna nueva ni Luna llena , ya que es más corto que el ciclo lunar.

, ya que es más corto que el ciclo lunar. Esto sucede cada 19 años. En esos casos, enero y marzo tienen dos Lunas nuevas, y a febrero se le denomina mes de Luna negra.

La próxima vez que esto suceda será en febrero de 2033 en lugares como Nueva York, según datos de Time and Date. La última vez fue en 2014.

¿Qué significa la Luna negra para algunas culturas?

Para ciertos grupos espirituales y seguidores del paganismo moderno, como la Wicca, la Luna negra tiene un significado simbólico poderoso. Se cree que es un momento ideal para rituales de introspección, renovación o liberación emocional.