Auroras boreales: ¿qué son y por qué están apareciendo en México?

¿Auroras boreales en México? ¿Por qué está pasando? – Foto: AFP

Las auroras boreales, cuyo nombre preciso es “auroras polares“, son fenómenos luminosos que aparecen en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas o cortinas, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Estos fenómenos ocurren en las regiones polares del planeta, de acuerdo con la Sociedad Española de Astronomía (SEA). Si ocurre en el polo norte es aurora boreal, si es en el sur, es una aurora austral. Pero… ¿por qué está pasando en México?

¿Qué son las auroras polares o “auroras boreales”?

Las auroras polares ocurren cuando las partículas de “viento solar” golpean a la Tierra, protegida por su campo magnético, dijo en 2017 la doctora Melanie Windridge, autora del libro Aurora: In Search or the Northern Lights.

“Cuando las partículas cargadas nos alcanzan, bombean el campo magnético con energía, que las catapulta hasta la parte posterior de la Tierra a través unas líneas invisibles que parten de los dos polos, y que son como un imán”. Dra. Melanie Windrige

Ver más Es así como se forma una aurora boreal. 🙀🌌pic.twitter.com/shL4fX7Gzl — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) May 11, 2024

Las partículas fluyen en la magnetosfera de la misma forma que lo hace un río alrededor de una piedra y, al quedar atrapadas, colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno y provocan la emisión de luz, según la experta.

“La aurora que ves es el resultado de miles de millones de átomos excitados que emiten pequeños destellos de luz en lo alto del cielo nocturno polar”, expresa la doctora con respecto a las auroras polares.

Si son “polares”… ¿por qué se están viendo en México y otras partes del mundo?

El nombre de “auroras polares” no es casualidad. Debido a que descienden por las líneas del campo magnético que desembocan cerca de los polos, se forman anillos de aurora alrededor del globo en latitudes altas.

Sin embargo, desde este viernes 10 de mayo pudieron avistarse dichos fenómenos lumínicos en distintas partes de México como Durango, Zacatecas, Sinaloa, Coahuila y otros estados al norte del país.

Ver más Anoche, una aurora boreal iluminó el cielo de varios estados en México por primera vez en 165 años



Esto debido a una tormenta geomagnética, este 10 de mayo, la aurora boreal ha podido ser vista en gran parte del mundo, incluido México.



Usuarios en redes sociales han compartido… pic.twitter.com/4FYghS5WlQ — Indie 505 (@Indie5051) May 11, 2024

Estas auroras boreales, también visibles en Europa y Estados Unidos, se han visto recientemente como producto de la más reciente tormenta solar extrema, según la explicación de la OMM.

“Las eyecciones de masa coronal o erupciones solares atmosféricas pueden intensificar el viento solar y alcanzar la magnetosfera de la Tierra, lo cual puede desencadenar una tormenta geomagnética. Durante estos fenómenos, el óvalo auroral se ensancha temporalmente, lo que permite percibir auroras desde latitudes más bajas”. Organización Meteorológica Mundial (OMM)

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España confirmó este viernes que las tormentas geomagnéticas de las últimas horas provocaron que las auroras polares se vieran desde el “Viejo Continente“.

La poderosa tormenta solar sigue este sábado

Una poderosa tormenta solar seguirá manifestándose en la Tierra este sábado, al día siguiente de que los eventos de mayor energía en dos décadas desencadenaran las auroras polares, según retoma la agencia AFP.

Dicho fenómeno, que podría durar hasta el domingo, “amenaza con cortes en las comunicaciones por satélite y en las redes eléctricas“, también detalla la agencia francesa.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos catalogó la tormenta geomagnética como “extrema“, ya que es la más potente desde octubre de 2003.

Las autoridades pidieron a operadores de satélites, aerolíneas y a encargados de redes eléctricas que tomen medidas de precaución ante posibles perturbaciones causadas por cambios en el campo magnético de la Tierra.

La Agencia Estadounidense de Aviación Civil (FAA) afirmó que “no se esperan consecuencias significativas” en lo que refiere al tráfico aéreo.