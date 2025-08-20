GENERANDO AUDIO...

Así se ve el humo por los incendios de España y Portugal | Foto: NASA

Los incendios forestales de España y Portugal se intensificaron abruptamente a mediados de agosto de 2025, según la NASA. A propósito de este fenómeno en Europa, diversos organismos compartieron imágenes satelitales que muestra cómo se ha postrado el humo sobre la península ibérica.

La administración espacial estadounidense atribuyó los incendios a la más reciente ola de calor que afectó a la región este verano, según reveló la NASA Earth Observatory a través de un comunicado. “Las condiciones cálidas y secas representaron un peligro extremo de incendio para gran parte de la región”, señaló.

El pasado 15 de agosto, el sensor MODIS del satélite Terra de la NASA capturó una imagen satelital que muestra al humo de los incendios en España y Portugal cubriendo la península ibérica.

La siguiente es una imagen del Observatorio de la Tierra de la NASA por Wanmei Liang, utilizando datos MODIS de NASA EOSDIS LANCE y GIBS/Worldview.

Imágenes satelitales capturadas por el Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera, entre el 13 y el 15 de agosto, muestran la rápida expansión de los incendios forestales por España y Portugal.

Dichas imágenes fueron capturadas por el Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Ambiental (NESDIS), creado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Según un informe del Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea, en el momento de esta imagen, había 10 grandes incendios activos en Portugal. El mayor, en Trancoso, había consumido más de 39 mil hectáreas.

El humo continuó sobrevolando la Península Ibérica en los días posteriores a esta imagen, y las emisiones de carbono alcanzaron niveles récord en España y casi récord en Portugal, según el Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus.

Expertos alertan por el humo de los incendios forestales

El carbono negro es un componente de las partículas finas (PM2,5) emitidas por los incendios forestales, cuyo humo fue detectado por los satélites de la NASA, la cual alertó que esto puede ser perjudicial para la salud.

“(Los incendios) pueden ser perjudiciales para las personas porque sus partículas son lo suficientemente pequeñas como para penetrar en los pulmones y el torrente sanguíneo”. NASA

Cabe destacar que el humo, elevado a mayor altitud, también llegó a Francia, el Reino Unido y la península escandinava, combinándose con el humo de los incendios forestales canadienses para crear cielos brumosos.

¿Cómo se han comportado el fuego en España y Portugal?

Hasta el 19 de agosto, los incendios en España habían quemado más de 382 mil hectáreas desde principios del año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

La superficie quemada en el país supera la de cualquier año registrado por el EFFIS, que datan de 2006 y que incorpora detecciones de incendios activos del Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos de la NASA.

Por otro lado, los bomberos combatieron alrededor de 20 incendios en España. Entre las infraestructuras afectadas por estos incendios se encontraba el servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia, que lleva casi una semana interrumpido.

En el caso de Portugal, una docena de incendios ardieron cerca de Ourense, una de las zonas más afectadas del país, de acuerdo con la NASA.

Los siniestros en territorio portugués consumieron más de 347 mil hectáreas entre principios de año y el 19 de agosto, cifra que, según la base de datos EFFIS, solo superó en número a 2017.

“Miles de bomberos combatieron las llamas, que desplazaron a decenas de miles de personas de sus hogares, según informes de prensa”, detalló la agencia espacial estadounidense.