Saturno se podrá apreciar en los cielos este mes de septiembre. Foto: NASA

Saturno será el plato fuerte del septiembre, cuando esté en oposición este septiembre, destacó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y destacó que la Tierra quedará alineada entre el Sol y el planeta de los anillos, lo que lo hará brillar en su punto más alto del año. A

Además, la coincidencia con la Luna nueva del 21 de septiembre garantizará cielos oscuros, perfectos para la observación del segundo planeta más grande del sistema solar, así como de sus sorprendentes anillos.

¿Cuándo se verá Saturno en el cielo de septiembre?

El 21 de septiembre, desde las 9 de la noche podrá observarse en el sureste y alcanzará su máxima altura alrededor de la medianoche.

Telescopios pequeños permitirán distinguir sus anillos e incluso a Titán, su luna mayor.

Otros eventos astronómicos que depara este septiembre

El 22 de septiembre a las 12:19 p.m. (hora de Ciudad de México) ocurrirá el equinoccio de septiembre, conocido en el hemisferio norte como el equinoccio de otoño.

Ese día, el Sol saldrá casi exactamente por el este y se pondrá casi exactamente por el oeste.

El mes se cerrará la noche del 22 al 23 de septiembre, cuando Neptuno alcance la oposición. Aunque será invisible a simple vista, podrá verse con telescopios medianos apuntando hacia la constelación de Piscis.

Saturno es una esfera enorme compuesta principalmente de hidrógeno y helio. Está rodeado por un hermoso sistema de anillos. Es el planeta más alejado de la Tierra descubierto a simple vista.



