GENERANDO AUDIO...

¡Lanzamiento de Starship y protesta en Tamaulipas! | Foto: AFP – FB (Conibioglobal)

La undécima prueba de vuelo del cohete Starship se lanzará durante la tarde de este lunes 13 de octubre, según lo planeado por la empresa SpaceX de Elon Musk, la cual pretende emular el éxito de la décima prueba.

Por este motivo, la organización ambientalista CONIBIO Global anunció que saldrá a las aguas mexicanas para protestar contra este tipo de lanzamientos que atentan contra la fauna marina y dejan basura espacial en el Golfo de México.

SpaceX prepara el onceavo lanzamiento de Starship: ¿a qué hora?

La ventana de lanzamiento para la onceava prueba de vuelo de Starship se abrirá a las 18:15 CT, es decir, a las 17:15 horas (tiempo del centro de México).

SpaceX emitirá en directo la prueba a través de su cuenta de X con una transmisión que comenzará media hora antes del despegue.

Los experimentos de vuelo recopilarán datos para el propulsor Super Heavy de la próxima generación. Además se realizarán pruebas de estrés del escudo térmico de Starship.

Por otro lado, esta prueba servirá para demostrar maniobras que imitarán la aproximación final de la etapa superior para un futuro regreso al sitio de lanzamiento.

SpaceX aseguró trabajar con las organizaciones internacionales de tráfico aéreo para integrar de forma eficiente y segura cada una de las operaciones de lanzamiento y reentrada en el espacio aéreo.

La compañía de Elon Musk también anunció que el propulsor “se apagará y descenderá sobre el Golfo de América”.

Ambientalistas se manifestarán en Tamaulipas

CONIBIO Global anunció que se manifestarán por segunda vez en alta mar contra el lanzamiento de Starship, cuyo propulsor explotará sobre aguas del Golfo de México.

“Aunque pareciera imposible obtener un logro, recordemos que en la primera manifestación logramos que el propulsor explotara por primera vez en territorio de EE.UU. En Texas; dos anteriores explotaron en Playa Bagdad”.

CONIBIO Global

La organización adelantó que será una manifestación “con mucha confrontación”, en la que esperan la presencia de helicópteros para amedrentarlos, como en la última ocasión.

“Durante nuestra última manifestación fuimos objeto de una agresión aérea por parte de dos helicópteros con matrículas estadounidenses pertenecientes a empresas privadas”, recordó la organización.

Además, agregó: “Descendieron a una altura aproximada de 20 metros sobre nuestras embarcaciones con la clara intención de intimidar, sabotear y volcar las lanchas en las que se encontraban nuestros voluntarios”.

Por esta razón, los organizadores aseguraron que mantendrán medidas evasivas listas.

La llamada “Operación Golfo de México 2.0” pretende visibilizar la problemática que representa la caída de restos de lanzamientos espaciales en el Golfo de México.

Asimismo, se pretende denunciar la contaminación producida por este tipo de misiones. “(Han emitido contaminación) química, física, atmosférica y acústica”, señaló CONIBIO Global en redes sociales.

¿Dónde será la “Operación Golfo de México 2.0”?

La cita es a las 16:00 horas frente a la costa de Playa Bagdad en Tamaulipas.

Cabe destacar que las embarcaciones de la “Operación Golfo de México 2.0” estarán en aguas de jurisdicción mexicana y CONIBIO Global asumirá la responsabilidad de este acto.