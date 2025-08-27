GENERANDO AUDIO...

Space X logra el lanzamiento de la nave Starship. FOTO: Reuters

SpaceX realizó su décimo lanzamiento de su nave Starship con éxito desde su base en Texas, este martes 26 de agosto de 2025, para buscar ampliar la cobertura operativa del cohete grande jamás construido a pesar de las manifestaciones en contra por las afectaciones al medio ambiente.

El gigante de más de 120 metros de alto se elevó poco después de las 18:30 locales, de acuerdo con la retransmisión de video de SpaceX, propiedad del multimillonario Elon Musk. A su retorno, el cohete cayó en el Océano Indico.

El vuelo de Starship y la caída del propulsor

Starship logró desplegar los satélites de simulación Starlink, una vez en el espacio logró el correcto funcionamiento de uno de los motores Raptor.

A una velocidad aproximada de 4770 km/h y alrededor de los 86 km de altitud, de acuerdo con la transmisión en vivo de SpaceX, se hizo el desacoplamiento del propulsor más grande de la nave Starship.

Aunque hasta el momento no se ha especificado si el propulsor Super Heavy impactó del lado del territorio mexicano o estadounidense, se informó que cayó en el agua del Golfo de México.

Por su parte, la Starship, a su regreso a la Tierra, amerizó en el Océano Indico, donde a pesar de mostrar controlada su llegada, tuvo una explosión.

En contra de los lanzamientos de SpaceX

Anteriormente, hubo tres intentos fallidos en el aire y uno en tierra, que terminaron en explosiones, por lo que ambientalistas se mostraron preocupados y se manifestaron en contra del lanzamiento.

Integrantes de Conibio Global se reunieron en las playas cercanas a Texas para mostrar su descontento y verificar si el instrumento volvería a explotar como en otras ocasiones afectando el medio ambiente.

Hasta el momento no han compartido una actualización sobre alguna afectación por el propulsor en la zona.