GENERANDO AUDIO...

¿La prueba de que la basura de Tamaulipas es de SpaceX? | Foto: CONIBIO Global

Un turista que recorría la Playa Bagdad de Tamaulipas se encontró con un pedazo de basura que, tras analizarlo detenidamente, pudo identificar con el sello de SpaceX. La organización ambiental CONIBIO Global compartió el video, denunciando que el undécimo lanzamiento de prueba del cohete Starship ha provocado daños al ecosistema mexicano.

El lanzamiento ocurrió el lunes 13 de octubre para evaluar el diseño reutilizable del cohete gigante y, con el paso de los días, activistas encontraron miles de partículas de basura espacial a lo largo de 20 kilómetros de la costa tamaulipeca, así como peces y delfines muertos; aún se sigue definiendo si su muerte se debió al despegue de esta semana.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Asimismo, la Capitanía del Puerto de Matamoros emitió una alerta a los pescadores para que eviten navegar desde la línea fronteriza con Estados Unidos hasta los campos pesqueros del lado mexicano por “la posibilidad de presencia de desechos” de Starship.

¿La prueba de que la basura de Tamaulipas es de SpaceX?

CONIBIO Global, organización que ha estado al tanto de los riesgos ambientales por los lanzamientos de SpaceX, difundió este viernes un video compartido por un turista que caminaba por Playa Bagdad.

“Hoy comparto este video como evidencia contundente: continúa llegando basura a Playa Bagdad con etiquetas claramente identificadas de SpaceX, incluso señalando que proviene de un booster”. CONIBIO Global

El fragmento se encuentra actualmente en poder de CONIBIO Global, la cual anunció que lo entregará formalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

“No es un hecho aislado, es un patrón que pone en riesgo nuestro ecosistema y debe ser investigado con rigor. Seguiremos denunciando y protegiendo nuestras costas”, remató la organización.

Hasta el momento, la empresa SpaceX de Elon Musk no ha emitido declaraciones sobre la presencia de los supuestos restos de Starship en las playas y aguas mexicanas.

Advierten por toneladas de basura espacial en Playa Bagdad

Durante la noche del miércoles 15 de octubre, los activistas de CONIBIO Global recorrieron las costas tamaulipecas de Playa Bagdad, en donde encontraron docenas de peces muertos y restos espaciales repartidos en 20 kilómetros de playa.

“Tenemos 20 kilómetros de Playa Bagdad desde la boca del río al sur, son miles o tal vez millones de fragmentos de recubrimiento interno del propulsor, tristemente la fauna marina lo puede ingerir”, señaló la organización.

Cabe destacar que la organización hizo brigadas a lo largo del martes 14 y el miércoles 15 de octubre, en donde encontraron:

Residuos sólidos de color negro, con apariencia de caucho plástico

Fragmentos blancos de material sintético, posiblemente parte del recubrimiento térmico del cohete

Un tanque cilíndrico metálico, identificado preliminarmente como parte del sistema de propulsión o contraincendios del cohete Starship 11 de SpaceX

Como parte de su recorrido, los elementos de CONIBIO Global también encontraron dos decenas de peces alrededor de basura espacial, según dijo Jesús Elías Ibarra, presidente de la organización, a Unotv.com.

“Desconocemos si realmente la muerte fue por los contaminantes flotantes o por la explosión (que se presentó como parte del despegue de Starship“, precisó el especialista.

Cabe destacar que, un día antes, los expertos hallaron un delfín sin vida, y otro flotando a un en el mar. Uno de ellos presentó signos que no corresponden a una muerte natural, de acuerdo con CONIBIO Global.

El equipo de la organización, con el apoyo del propio Elías Ibarra, quien es médico veterinario, anunció durante la tarde del miércoles que se le realizaría una necropsia especializada, que incluye:

Envío de órganos y tejidos a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT

Decapitación técnica para extraer el cráneo

Expertos ya habían advertido por riesgos a fauna marina

El 27 de mayo de 2025, SpaceX ejecutó el noveno vuelo de prueba de Starship desde Boca Chica en Cameron, condado texano que colinda con Matamoros, Tamaulipas. En el transcurso de la prueba, el cohete explotó en aguas mexicanas en lugar de realizar el amerizaje previsto en el Golfo de México.

Dicho estallido, habría provocado una explosión sónica, un fenómeno con potencial destructivo para la fauna marina de la zona colindante a la explosión, es decir, cerca de Playa Bagdad, según dijo Jesús Elías Ibarra, presidente de CONIBIO Global a Uno TV.

“Una explosión sónica es una expansión que se hace debajo del agua y eso, conforme va avanzando, aturde a los peces y puede llegar hasta a matarlos. Y no solamente peces, sino tortugas, crustáceos, delfines, tiburones y todas las especies alrededor”.Jesús Elías Ibarra, CONIBIO Global

La explosión de mayo también provocó la caída de escombros de Starship, los cuales llegaron cerca de Playa Bagdad, en Tamaulipas, una región que ha perdido parte de su diversidad de peces, según declararon los propios pescadores de la zona.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Además de las explosiones sónicas provocadas por los estallidos de Starship, las vibraciones que se generan cuando el cohete despega generan una “especie de minitemblor“, según dijo el presidente de CONIBIO Global en julio de este año.

¿Qué provoca esto? “Hay casas que son muy antiguas y sus estructuras de concreto hidráulico han perdido fuerza y esas vibraciones han hecho que se cuarteen las las casas, que se quiebren ventanas“, señaló.

Diversas especies marinas también han sufrido los estragos de estos lanzamientos. Debido a la vibración en la arena, los nidos de casi 300 tortugas han quedado compactados, por lo que no pudieron escapar y murieron, de acuerdo con Jesús Elías Ibarra.

“Sí, hemos tenido pérdidas de especies debido al cohete“, señaló.