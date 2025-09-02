¡Voltea al cielo en septiembre! Luna de maíz, Saturno, equinoccio y más eventos astronómicos

GENERANDO AUDIO...

Eventos astronómicos de septiembre. Fotos: NASA

El cielo de septiembre en México ofrecerá una serie de eventos astronómicos que serán perfectos para quienes disfrutan mirar con calma la bóveda celeste. Entre ellos destacan dos oposiciones planetarias, la Luna de maíz y el cambio de estación marcado por el equinoccio, destacó UNAM Global.

Además, el protagonista indiscutible del mes patrio será Saturno, que estará en su mejor momento del año, agregó el sitio de la UNAM.

Estrellas fugaces en septiembre

El 9 de septiembre habrá lluvia de meteoros con las ε-Perseidas, aunque no serán tan visibles por la luz de la Luna casi llena.

La Luna de septiembre, entre los eventos astronómicos más espectaculares

Luna de maíz. Se verá el próximo domingo 7 de septiembre , según el sitio especializado Starwalk . Además, el satélite de la Tierra se pintará de rojo porque coincide con un eclipse lunar total

, según el sitio especializado . Además, el satélite de la Tierra se pintará de rojo La Luna y Saturno . El 8 de septiembre por la noche se acercará la Luna a Saturno , formando un par luminoso fácil de seguir a simple vista en el sureste

. El se acercará la Luna a , formando un par luminoso fácil de seguir a simple vista en el sureste La Luna tendrá un evento raro . El 14 de septiembre al amanecer , cuando la Luna ocultará a Elnath (β Tauri) , la segunda estrella más brillante de Tauro. En franjas de México será posible ver cómo la estrella desaparece detrás del disco lunar y reaparece minutos después: un fenómeno breve, pero espectacular

. El , cuando la Luna , la segunda estrella más brillante de Tauro. En franjas de México será posible ver cómo la estrella desaparece detrás del disco lunar y reaparece minutos después: un fenómeno breve, pero espectacular La Luna y Jupiter. El 16 de septiembre, la Luna se acercará a Júpiter en el amanecer

Saturno en el centro de la escena

El plato fuerte de los eventos astronómicos de este mes llegará el 21 de septiembre, cuando Saturno esté en oposición. La Tierra quedará alineada entre el Sol y el planeta de los anillos, haciéndolo brillar en su punto más alto del año.

Desde las 9 de la noche será visible en el sureste y alcanzará su máxima altura alrededor de la medianoche.

Con telescopios pequeños pueden distinguirse sus anillos e incluso Titán, su luna mayor.

Equinoccio de Otoño

El 22 de septiembre a las 12:19 p.m. (hora de Ciudad de México) ocurrirá el equinoccio de septiembre, conocido en el hemisferio norte como el equinoccio de otoño.

Durante el equinoccio, el Sol saldrá casi exactamente por el este y se pondrá casi exactamente por el oeste. Un fenómeno que fue registrado en construcciones mesoamericanas como la Pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá o la Calzada de los Muertos en Teotihuacán, donde los equinoccios marcaban ciclos agrícolas y rituales.

Los eventos astronómicos que no veremos en México

A pesar de la expectación en redes, ni el eclipse lunar total del 7–8 de septiembre ni el eclipse solar parcial del 21–22 serán visibles en México.

“Ambos fenómenos podrán observarse en otras regiones del planeta, pero no en nuestro hemisferio”, detalló la UNAM.



