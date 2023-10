¡Cuidado con la estafa de Instagram! Te ofrecen un iPhone y te roban tu dinero: ¿cómo evitarlo?

Ciberdelincuentes ofrecen un iPhone 14 o tarjetas de regalo de Shein en Instagram; sin embargo, esto es solo un señuelo. Como parte de esta estafa, los usuarios no consiguen lo que buscaban, sino que las víctimas se suscriben a un servicio mensual del que no saben nada y del que es difícil salir, según un experto de Avast, empresa de ciberseguridad.

La estafa de Instagram consiste en que el usuario recibe una notificación, indicando que alguien le mencionó en una publicación. La persona entra al post y ve que esa página está haciendo un sorteo con los usuarios tageados por una cierta cantidad de dinero, un iPhone 14 o una tarjeta de regalo de Shein, según Luis Corrons, evangelista de seguridad de Avast.

Para obtener más información, la víctima debe entrar a un perfil en el que se confirma que, efectivamente, se trata de un sorteo aparentemente legítimo porque la cuenta está a nombre de “Shein” o “Apple“, aunque no es oficial. Además, entre sus publicaciones se destaca una imagen con un link que se debe visitar para seguir con el concurso.

La estafa sale de Instagram y pasa a una página web. En este sitio, se confirma que la víctima está participando por una tarjeta de regalo de Shein o un iPhone 14, en el caso más recientes identificado por Avast, aunque ambos fraudes pertenecen a grupos criminales distintos.

La estafa de Instagram continúa en el sitio malicioso, en el que la víctima debe responder tres preguntas. “Da igual lo que respondas, vas a ganar”, señala el experto. Posteriormente, el usuario debe elegir tres de nueve opciones ocultas para obtener el regalo prometido y siempre va a salir la tarjeta ganadora al segundo intento.

Finalmente, tras supuestamente conseguir el premio, el sitio solicitará la información personal, incluyendo el número de tarjeta de crédito. Además, los atacantes pedirán hacer un cargo mínimo, con el pretexto de que es necesario para enviar la tarjeta de regalo o el iPhone.

El truco es que en la página donde se ganó el supuesto premio también muestra un mensaje pequeño o escondido en donde se estipula que el “ganador” será inscrito a un servicio de suscripción mensual, sin que éste se de cuenta.

“Te están metiendo a un servicio de suscripción que te va a estar cobrando “x” dólares al mes, todos los meses, sin tú darte cuenta. Luego, intentar darte de baja es otro problema. Y no, no hay ningún iPhone no hay ninguna tarjeta de Shein y todo es es un timo”.

Luis Corrons, Avast